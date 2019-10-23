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卡特彼勒Q3財報不如預期 調降全年獲利展望

2019-10-23 20:58經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

卡特彼勒（Caterpillar）第3季營收不如預期，並調降全年獲利展望，導致這家重機具大廠盤前股價一度下跌約4%。

卡特彼勒23日表示，上季營收年比下滑6%至127.6億美元，不如分析師預期的134.1億美元。上季獲利為14.9億美元，或每股2.66美元，低於去年同期的17.3億美元或每股2.88美元，FactSet預估的每股盈餘為2.88美元。

卡特彼勒並將全年獲利展望調降至每股10.90至11.40美元，原先的預期介於12.60至13.60美元。

卡特彼勒指出，交易商上季庫存減少約4億美元，反觀去年同期庫存增加約8億美元。執行長Jim Umpleby說：「受全球經濟不確定性衝擊，我們預期本季終端需求將持平，且交易商將進一步削減庫存。」

卡特彼勒（Caterpillar）第3季營收不如預期，並調降全年獲利展望。美聯社
卡特彼勒（Caterpillar）第3季營收不如預期，並調降全年獲利展望。美聯社
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