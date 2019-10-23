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「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

美電信巨人免費送一年Disney+訂閱服務 強攻串流市場

2019-10-23 17:46經濟日報 編譯黃嘉洵 綜合外電

美國電信業巨人威瑞森電信（Verizon）22日宣布，將贈送用戶為期一年的免費影音串流服務Disney+。

財經網站CNBC報導，凡是享有網路吃到飽的Verizon新舊用戶，以及Fios和5G家用網路的新用戶皆符合資格。Verizon發言人表示，已經訂閱Disney+服務的民眾同樣適用，「原本的訂閱方案會先暫停，待Verizon為期一年的推廣期結束後，再重新啟動。」

這項優惠將讓Disney+在早期斬獲數百萬名訂閱戶，用戶可能在第一年試用後續訂，成為迪士尼進軍串流影音市場，並和Netflix、亞馬遜Prime Video、蘋果 TV+及HBO Max等串流平台競爭的關鍵一步。迪士尼預估可在2020年之前在美國累積約1,300萬名訂閱戶。

Disney+預計在11月12日推出月費6.99美元的訂閱方案，內容包括全新和現有的電視節目，以及來自迪士尼、漫威、皮克斯（Pixar）、星際大戰系列等多部電影。用戶可以在iPhone、Android、Roku、Xbox及PS4等跨多種平台觀看，也可以下載影片離線觀看。

迪士尼與Verizon的協議類似於蘋果對旗下串流影音服務的宣傳手法，凡購買iPhone、iPad或Mac等蘋果產品的用戶可以享用Apple TV+免費一年的訂閱服務。該服務將於下個月初上線。

美國電信業者AT&T旗下華納媒體（WarnerMedia）即將推出的串流影音服務「HBO Max」，預料下周將公布價格和推出時間表。

受Verizon的消息衝擊，串流巨擘Netflix 22日股價終場收跌4.09%至每股266.69美元。

Verizon與迪士尼強強聯手，該電信巨擘將贈送用戶為期一年的免費影音串流服務D...
Verizon與迪士尼強強聯手，該電信巨擘將贈送用戶為期一年的免費影音串流服務Disney+。美聯社
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Verizon迪士尼吃到飽
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