德儀財測拉響科技業警報 歐股早盤、美股期指下挫
2019-10-23 17:00
經濟日報 編譯易起宇
／綜合外電
歐洲股市今（23）日開低，美股期指也走軟，美國半導體大廠德州儀器（Texas Instruments）22日盤後發表的財測不如分析師預期，拉響了全球科技業成長減緩的警報，拖累歐洲科技股。
Stoxx Europe 600指數今天早盤一度下跌0.4%，由科技類股帶頭領跌，英飛凌下跌3.2%。德儀宣布第4季營收預估介在30.7億美元至33.3億美元之間，不如市場預期的35.9億美元，引發全球晶片類股的賣壓。美股三大指數期貨指數也都下跌。
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