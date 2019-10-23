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2024經濟成長排名大洗牌 美國只有第三英日大幅滑落

2019-10-23 15:49聯合新聞網 文章提供／遠見

擁有超過13億人口的印度，有望五年後的經濟成長率超過美國。圖片提供／遠見
擁有超過13億人口的印度，有望五年後的經濟成長率超過美國。圖片提供／遠見
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全球經貿局勢緊張，地緣政治不確定性升高，預估未來五年全球經濟成長率將進一步放緩，更牽動經濟成長排名大洗牌，有個國家的經濟成長率貢獻度將取代美國，到底是哪個國家？

根據國際貨幣基金（IMF）指出，這波經濟成長放緩影響範圍非常大，全球高達九成地區都會受到波及，並對今年世界的經濟成長維持悲觀看法，更下修至金融海嘯以來的新低點3％。

另外，根據國際貨幣基金最新公佈的購買力平價（PPP）顯示，預估未來五年，全球前十大經濟成長率貢獻國將面臨大洗牌。前三大貢獻者分別為中國、印度與美國，美國將首度被印度超越，日本、英國的貢獻度大幅滑落，分別是第九名、第13名。

《彭博社》預估，五年後的中國，對全球經濟成長的貢獻度將從2019年的32.7%降至2024年的28.3%，即便如此，仍是對世界經濟貢獻度最高的國家。

而擁有超過13億人口的印度，雖然國際貨幣基金將其今年經濟成長幅度下修至6.1％，但仍看好該國未來的經濟實力，預估印度在五年後對全球經濟成長的貢獻度將上升至15.5％，五年後將首度超越美國，躍居主要貢獻大國。

近年來，頻頻發動貿易衝突的美國，在國際貨幣基金的眼中，未來經濟恐有衰退疑慮，預估對全球經濟成長的貢獻度，將由目前的13.8％大幅降至2024年的9.2％，排名下降成第三位。

這份調查的前五名貢獻者排行也有異動，第四名仍是人口紅利大國印尼，但排名第五的日本則遭俄羅斯取代，預估到2024年俄國對全球經濟成長貢獻仍維持在2％。

至於英國隨著脫歐的時程逼近，也衝擊到國家的經濟實力，預估在2024年對全球經濟成長的貢獻將由目前第八名大幅落至第13名，意味著英國日後的國際地位將逐漸減弱中。

而這份報告同時也指出，未來五年將有四個國家入列前20大經濟成長貢獻國，包括土耳其、墨西哥、巴基斯坦沙烏地阿拉伯，同時也有不少國家退出20大行列，有西班牙、波蘭加拿大、越南等國。

圖片提供／遠見
圖片提供／遠見
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（作者／ 江星翰 攝影／陳之俊 本文出自2019.10.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

印度英國金融海嘯俄羅斯土耳其波蘭沙烏地阿拉伯加拿大巴基斯坦IMF
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