2024經濟成長排名大洗牌 美國只有第三英日大幅滑落

2019-10-23 15:49 聯合新聞網 文章提供／遠見



擁有超過13億人口的印度，有望五年後的經濟成長率超過美國。圖片提供／遠見 分享 facebook 全球經貿局勢緊張，地緣政治不確定性升高，預估未來五年全球經濟成長率將進一步放緩，更牽動經濟成長排名大洗牌，有個國家的經濟成長率貢獻度將取代美國，到底是哪個國家？

根據國際貨幣基金（IMF）指出，這波經濟成長放緩影響範圍非常大，全球高達九成地區都會受到波及，並對今年世界的經濟成長維持悲觀看法，更下修至金融海嘯以來的新低點3％。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另外，根據國際貨幣基金最新公佈的購買力平價（PPP）顯示，預估未來五年，全球前十大經濟成長率貢獻國將面臨大洗牌。前三大貢獻者分別為中國、印度與美國，美國將首度被印度超越，日本、英國的貢獻度大幅滑落，分別是第九名、第13名。

《彭博社》預估，五年後的中國，對全球經濟成長的貢獻度將從2019年的32.7%降至2024年的28.3%，即便如此，仍是對世界經濟貢獻度最高的國家。

而擁有超過13億人口的印度，雖然國際貨幣基金將其今年經濟成長幅度下修至6.1％，但仍看好該國未來的經濟實力，預估印度在五年後對全球經濟成長的貢獻度將上升至15.5％，五年後將首度超越美國，躍居主要貢獻大國。

近年來，頻頻發動貿易衝突的美國，在國際貨幣基金的眼中，未來經濟恐有衰退疑慮，預估對全球經濟成長的貢獻度，將由目前的13.8％大幅降至2024年的9.2％，排名下降成第三位。

這份調查的前五名貢獻者排行也有異動，第四名仍是人口紅利大國印尼，但排名第五的日本則遭俄羅斯取代，預估到2024年俄國對全球經濟成長貢獻仍維持在2％。

至於英國隨著脫歐的時程逼近，也衝擊到國家的經濟實力，預估在2024年對全球經濟成長的貢獻將由目前第八名大幅落至第13名，意味著英國日後的國際地位將逐漸減弱中。

而這份報告同時也指出，未來五年將有四個國家入列前20大經濟成長貢獻國，包括土耳其、墨西哥、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯，同時也有不少國家退出20大行列，有西班牙、波蘭、加拿大、越南等國。

圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／ 江星翰 攝影／陳之俊 本文出自2019.10.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）