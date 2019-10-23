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老闆嗆「你厲害你來！」 少年靠10萬存款開飛行學校成富翁

2019-10-23 14:40聯合新聞網 綜合報導

今年30歲的尼爾8年來持續努力，擠身進入澳大利亞青年富豪榜。圖擷自FB Neel...
今年30歲的尼爾8年來持續努力，擠身進入澳大利亞青年富豪榜。圖擷自FB Neel Khokhani
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今年澳大利亞青年富豪榜上，出現一位首次進榜的印度面孔，今年30歲的尼爾‧霍卡尼（Neel Khokhani）8年前因與老闆分享經營分法而慘遭解雇，但也讓他決心創業。8年來，從僅有5000澳幣（約新台幣10.4萬）存款谷底翻身，變成坐擁6600澳幣（約新台幣14億）的富豪。

英國《每日郵報》報導，今年30歲的尼爾從小就有飛行夢，16歲時就從印度舉家搬到澳洲，到了18歲便取得飛機駕駛執照，22歲便在飛行學校找到工作。尼爾當時每周五都會和公司成員一起聚餐，有次他決定與老闆分享一些他對經營學校的想法，結果老闆不但不領情，還回說：「如果你認為自己能比我經營得更好，那就開辦你自己的學校。」隨後便被開除了。

那年尼爾身上僅存約新台幣10.4萬的存款，但他不放棄，反真的照老闆說的話做自行創業。他先是到團購網站上出售打折的課程，短短一天內他就湊齊購買第一架飛機的價格，並在墨爾本開設學校。

2016年，尼爾更與TAFE合作，開設夜間及周末培訓課，解決全球飛行員不足的問題，從那時起，飛行學校的營業額將近2000萬澳元（約新台幣4.2億），但最令他自豪的事，他所培訓出的65名畢業生現在多是商業包機或是航空公司的飛行員。

尼爾受訪時表示，這八年來給大最大的教訓，就是「永不放棄」，好幾次碰上困境並與妻子討論，但幾年下來讓他知道，在艱難過程後面的便是成功。他也告訴想創業的人「要有耐心」，「要獲得長期的成功，需要二到五年的努力。」

創業青年澳洲
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