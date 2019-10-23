未阻外國菸寄來逃稅 紐約加州控郵政總局

2019-10-23 12:11 世界日報 編譯吳日君／綜合22日電



加州與紐約22日控告美國郵政總局，欲藉此法律行動，阻止數以萬計香菸郵包自海外國家寄給美國居民，起訴稱之為走私逃稅，而郵政人員無視此不法行為。

加州與紐約22日控告美國郵政總局，以阻止數以萬計香菸郵包自海外國家寄給美國居民。(美聯社) 分享 facebook

這起案件在紐約聯邦法院提出，控告郵務總局遞送來自越南、中國、以色列與其他國家的香菸郵包給美國居民，未能執行禁止香菸郵件遞送的聯邦法律，導致加州每年損失1900萬元稅收、紐約市與紐約州每年則有超過2100萬元香菸稅損失。

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訴訟尋求法院命令，強制郵務總局需攔截並銷毀被認為裝有香煙的包裝。郵務總局方面則未就目前訴訟發表評論。紐約市長白思豪表示，走私香菸不僅違法，更危害無數美國人健康，還增強恐怖分子及組織犯罪。

加州檢察長貝塞拉指出，接受並遞送走私違禁香菸，不僅對民眾健康有害，更不利於加州經濟。

紐約市代理法律顧問佩斯塔納表示，郵務總局忽視檢察長警告，在部分情況下，將非法郵寄物品退還給寄件人而非銷毀，是違法行為，也導致紐約市數百萬元稅收損失。

起訴指出，走私者利用大幅變化的香菸稅率，郵務總局忽略被貼上「香菸」標籤的香菸貨品郵件，未能執行禁止美國司法部所認定的商用香菸運送行為。 郵務主管也未能執行2010年「防止所有香菸販運法律」。

由於網路發展，透過郵件遞送的銷售香菸行為遽增，法律通過之前，國會被告知向美國買家銷售香菸與無煙菸草的網路供應商，在2000年只有40家，2005年增加至超過500家。當局估計，每年有多達600萬包香菸運至加州、500萬包寄至紐約市與紐約州。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康