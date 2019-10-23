WeWork接受軟銀紓困方案 紐曼時代落幕

2019-10-23 11:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



陷入困境的共享辦公室新創公司WeWork周三宣布，已接受最大投資人日本軟體銀行的紓困方案，總額約達95億美元，包括新增50億美元債務融資、共同創辦人紐曼離開董事會。

這香紓困案將使軟銀擁有WeWork 80%股權，也象徵WeWork的紐曼時代徹底結束，該公司今年1月募資470億美元，但9月時撤回原定的首次公開上市（IPO）計畫，目前估值跌至不到80億美元。

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共同創辦人紐曼日前已辭去執行長職務，但依據紓困協議，紐曼還將卸下董事職務。不過，軟銀開出的條件相當優惠，將以最多12億美元買下紐曼持有的股權，另提供5億美元貸款額度以及1.85億美元顧問費。未來，紐曼將擔任董事會觀察員。

軟銀也將加速撥放原本承諾的15億美元紓困金，讓最快可能下個月就燒光現金的WeWork母公司We獲得緩解。自放棄IPO案後，公司便加速削減成本，本月預計將裁員數千人。

WeWork的起落成為近來最戲劇性的企業災難之一，該公司在短期健內，從全球市值最高的新創公司，淪落至接受緊急紓困計畫，失去控股權。今年9月時，WeWork仍朝IPO方向前進，但公司治理結構和驚人的燒錢速度，讓投資人裹足不前，即使下調IPO定價，仍乏人問津。