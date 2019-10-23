巴西上調退休年齡 完成年金改革費時數十年不可能任務

2019-10-23 10:19 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／即時報導



巴西參議院周二（22日）通過備受關注的年金改革法案，將男、女性退休年齡分別提高到65歲、62歲，估計可為困窘的財政在十年內節省8,000億里爾（1,960億美元）。金融時報指出，這是巴西總統波索納洛的重大勝利，為執行團隊更多的經濟改革鋪開道路。

巴西財政部長Paulo Guedes（中立鼓掌者）與多位參議員歡迎投票通過年金改革法案。 路透 分享 facebook

金融時報說，巴西做為拉丁美洲國家最大經濟體，能夠通過這項研議數十年的修正案，被各黨派政治人物認為是歷史性的改革，正面因應巴西糟糕的財政狀況，有助重建國內與國際信心。

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此一修正案在參院以60票贊成、19票反對，輕鬆跨過所需的49票通過。或會再稍有微調，但預期可在數周內正式實施。

巴西社會安全秘書長Rogerio Marinho說，年金改革與財政高度相關，退休年齡提高後將為政府預算提供喘息空間，「最重要的是，修正案帶來了可預測性，以及法律確定性。向市場展現巴西重視對未來的承諾，同時也為稅制改革鋪路。」