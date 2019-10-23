百健啟動阿茲海默症藥物申請 日合作夥伴衛采股價看漲
2019-10-23 09:24
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
生技製藥大廠百健（Biogen）與合作夥伴日本衛采（Eisai）宣布，將向美國監管機關申請批准原本幾乎已經放棄的阿茲海默症藥物。
百健股價周二飆漲26.1%，衛采製藥周三早盤因買盤爆量而無交易，但恢復交易後股價料將大幅上漲。
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百健和衛采表示，預計最快明年初向美國食品藥品管理局（FDA）提出阿茲海默症藥物aducanumab的批准申請。決定申請的原因，是與FDA討論並檢視相關資料後發現，這個治療方案有助改善阿茲海默症患者的認知功能以及基本活動能力。
如果申請成功，將成為製藥業歷來最戲劇性的逆轉發展之一。今年3月時，百健和衛采已宣布終止這項藥物的試驗，當時他們表示，終止試驗的原因是獨立數據監測委員會分析發現，試驗結果不太可能達到其主要療效指標（primary endpoint）」。
華爾街日報則示警，投資人對這項利多仍應審慎；百健和衛采已敲開阿茲海默症藥物市場大門的樂觀看法，可能言之過早。
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