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鴻海威州「小巨蛋」復活 這次要蓋網路營運中心

2019-10-23 09:20經濟日報 編譯黃淑玲／即時報導

一直緊盯著鴻海美國威斯康辛州投資案，有機會就撰發報導猛酸的科技新聞網站The Verge，22日又刊登鴻海威州小巨蛋復活的新聞。報導中指出，鴻海重提計畫，要蓋外觀為一個「網路營運中心」（NOC）的玻璃球體建築

鴻海擬在威斯康辛州興建「網路營運中心」。圖／擷自Mount Pleasant
鴻海擬在威斯康辛州興建「網路營運中心」。圖／擷自Mount Pleasant
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要蓋「小巨蛋」的計畫最早在今年9月初向所在地Mount Pleasant提出，但同一天又馬上撤回。The Verge說，真可惜這個蛋型建案一點也不像去年鴻海在介紹威州投資案所做的概念影片中描繪的景象。The Verge特別強調該影片因為被檢舉其中多個場景是英格蘭一處公園，而被臨時由新聞資料中抽掉，但現在在Mount Pleasant的YouTube頻道還放著。

The Verge繼續提醒鴻海，距離鴻海承諾要對The Verge先前的報導提出更正聲明已經193天，鴻海依舊沒有任何動靜。The Verge在那時派員到威州採訪，報導鴻海在威州廠區裡的創新中心其實是空的，大力批判投資雷聲好大，雨點幾乎沒有。

小巨蛋建築鴻海威州
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