Nike執行長明年元月換人 電商老將杜納霍接替帕克
2019-10-23 08:26
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
Nike執行長將要換人。曾任eBay總裁兼執行長的杜納霍（John Donahoe）明年1月13日要接替在位長達13年的帕克（Marker Parker）出任執行長，帕克將轉任執行董事長。
彭博資訊指出，身為電子商務老將的杜納霍被賦予重任，顯示Nike這個400億美元的運動業巨人日益依賴資料和科技來維持優勢。人事消息受到投資人歡迎，Nike股價在周二（22日）盤後上漲近0.9%，當天正常交易時段Nike收跌0.7%；今年以來，Nike股價已上漲29%。
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在Nike工作年資40年的帕克，對員工發出通知指出，自己會繼續密切參與產品的設計與行銷。
帕克明年就65歲，近年有關誰要接下他的執行長棒子一直是業界好奇的大問題。現在選定的杜納霍，2014年就被延攬進入Nike董事會，希望他帶進一些外部觀點。
杜納霍目前是雲端運算集團ServiceNow執行長、PayPal董事長。他2015年離開eBay，任職eBay十年間，專注eBay核心事業，發動多項併購，擴大eBay事業版圖。
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