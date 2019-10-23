英脫歐不確定性推升金價 美中貿易樂觀前景助油價走高

2019-10-23 08:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周二上漲，因中國表示與美國的貿易磋商取得進展，但市場預期美國原油庫存增加，限制漲幅。金價走高，因英國國會否決首相強生的快速脫歐時程表。

布蘭特原油期貨上漲0.74美元或1.3%，結算價報每桶59.70美元；西德州原油期貨上漲0.85美元或1.6%，結算價報每桶54.16美元。

中國外交部周二表示，美中經貿談判取得一些進展，只要相互尊重，沒有解決不了的分歧。

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富拓外匯分析師Lukman Otunuga表示：「美中貿易磋商進展勵金融市場的普遍樂觀情緒，但如果談判拖延或出現問題，避險情緒可能急遽回升。」

國際貨幣基金組織（IMF）預測，美中貿易戰和世界各地的貿易爭端，將使2019年全球經濟成長放緩至3%，為10年來最慢增速。一旦成長放緩，常會衝擊對石油等大宗商品的需求。

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）承諾每日減產120萬桶至2020年3月，主要產油國將於12月5日至6日開會，討論明年是否進一步減產。

過去幾年，美國石油產量快速成長一直是油價相對疲軟背後的一個關鍵因素。然而，最近美國石油產量有所減少。美國目前已是全球最大產油國。

金價周二持穩，但英國國會投票否決首相強生的快速脫歐提案後，金價走升，市場焦點轉向美國聯準會（Fed）降息展望。

黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1,490.80美元。美國黃金期貨持平，結算價報美英兩1,487.5美元。

RJ O’Brien & Associates高級市場策略師Bob Haberkorn說，強生的快速脫歐時程表沒有過關，脫歐進程不確定性升高。

ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam則表示，長期的不確定性將使投資人遠離風險資產，黃金將是他們的另一種投資選擇。