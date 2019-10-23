台積電ADR漲1.3％ 留意盤後客戶德州儀器展望不如預期
2019-10-23 07:45
經濟日報 編譯劉忠勇
／即時報導
台積電ADR周二漲1.3%，追隨在台北股價漲勢，高出台北交易溢價拉大為5.2%。
不過，台積電的客戶德州儀器剛剛公布財報，第3季營收及第4季營收展望均不如市場預期，反映全球半導體產業仍受需求下滑衝擊，盤後股價一度重挫11%，也拖累其他半導體公司盤後股價。英特爾、Xilinx、Microchip Technology、Analog Devices和Nvidia等晶片股，盤後股價均挫跌逾2%。
費城半導體指數周二收盤跌0.8%。美股周二下跌，英國國會否決了首相強生的脫歐法案。10月31日脫歐的目標不太可能實現；歐洲執委會主席圖斯克表示，將建議歐盟同意英國延後脫歐。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
道瓊工業指數下跌39.54點，跌至26,788.1點；標普500指數下跌10.73點或0.4%，報2,995.99點；那斯達克指數下跌0.7%，至8,104.30點。
台灣加權股價指數昨天漲87.10點收11,271.25點。台積電漲1.4%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 76.79 -0.20 78.00 -1.55
中華電 CHT 111.93 +0.38 113.00 -0.94
台積電 TSM 309.24 +1.28 294.00 5.18
聯電 UMC 13.62 -1.76 14.00 -2.73
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
留言