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金融時報：陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

台積電ADR漲1.3％ 留意盤後客戶德州儀器展望不如預期

2019-10-23 07:45經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

台積電ADR周二漲1.3%，追隨在台北股價漲勢，高出台北交易溢價拉大為5.2%。

不過，台積電的客戶德州儀器剛剛公布財報，第3季營收及第4季營收展望均不如市場預期，反映全球半導體產業仍受需求下滑衝擊，盤後股價一度重挫11%，也拖累其他半導體公司盤後股價。英特爾、Xilinx、Microchip Technology、Analog Devices和Nvidia等晶片股，盤後股價均挫跌逾2%。

費城半導體指數周二收盤跌0.8%。美股周二下跌，英國國會否決了首相強生的脫歐法案。10月31日脫歐的目標不太可能實現；歐洲執委會主席圖斯克表示，將建議歐盟同意英國延後脫歐。

道瓊工業指數下跌39.54點，跌至26,788.1點；標普500指數下跌10.73點或0.4%，報2,995.99點；那斯達克指數下跌0.7%，至8,104.30點。

台灣加權股價指數昨天漲87.10點收11,271.25點。台積電漲1.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 76.79 -0.20 78.00 -1.55

中華電 CHT 111.93 +0.38 113.00 -0.94

台積電 TSM 309.24 +1.28 294.00 5.18

聯電 UMC 13.62 -1.76 14.00 -2.73

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電半導體脫歐ADR德儀
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