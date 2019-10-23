德儀營收展望引發晶片股賣壓 「半導體財報不祥開端」
2019-10-23 07:35
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
德州儀器周二公布財報，第3季營收及第4季營收展望均不如市場預期，反映全球半導體產業仍受需求下滑衝擊，盤後股價一度重挫11%，也拖累其他半導體公司股價。
德州儀器產品線廣泛，也被視為全球晶片產業的風向球。德儀Q4營收展望比華爾街最低預期還低，導致美國半導體股下挫。Lynx Equity的分析師 KC Rajkumar和Jahanara Nissar向客戶示警，這是「半導體產業本季度財報的不詳開端」。
受德儀拖累，晶片股賣壓湧現，英特爾、Xilinx、Microchip Technology、Analog Devices和Nvidia等晶片股，盤後股價均挫跌逾2%。
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德州儀器財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi ）指出，貿易緊張和貿易壁壘讓總體需求疲軟，企業趨於謹慎，導致許多客戶減單，汽車和通訊設備領域的狀況最嚴重。
--Q3營收37.7億美元，較去年同期下滑11%，也低於分析師預估的38.1億美元。
--Q3每股盈餘（EPS）1.49美元，低於去年同期的1.58美元，但高於分析師預估的1.42美元。
--Q4營收估在30.7億美元至33.3億美元之間，不如市場預期的35.9億美元。
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