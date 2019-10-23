美股走低 強森脫歐法案未過關 英國料延後脫歐

2019-10-23 06:54 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股周二下跌，英國國會否決了首相強生的脫歐法案。10月31日脫歐的目標不太可能實現；歐洲執委會主席圖斯克表示，將建議歐盟同意英國延後脫歐。

道瓊工業指數下跌39.54點或0.15%，跌至26,788.1點；標普500指數下跌10.73點或0.36%，報2,995.99點；那斯達克指數下跌58.69點或0.72%，至8,104.30點。

標普500指數跌穿3,000點，但仍距離7月創下的收盤紀錄高點不到1%。

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策略師表示，儘管英國脫歐的複雜性對美國市場的影響有限，但加劇全球金融和經濟狀況的不確定性。Bruderman Asset Management首席市場策略師Oliver Pursche表示：「對投資人而言，英國脫歐本身並不是大事，但全球經濟實際上仍受創，儘管不致命，但很痛苦。」

標普500指數和道瓊工業指數盤中小幅上漲，因寶潔和聯合技術的財測樂觀，抵銷麥當勞和Travelers財報不如預期的衝擊。

寶潔股價上漲2.6%，聯合技術上漲2.2%；麥當勞股價下跌5%，Travelers挫跌8.3%。

臉書股價挫跌3.9%，拖累那斯達克指數；臉書被指對消費者數據保護不力，推高廣告費率，面臨的調查不斷擴大。

玩具製造商孩之寶股價崩跌16.8%，因獲利遠低於市場預期。

波音股價上漲1.8%，聯合技術財務長表示，波音將照目前的速度在今年剩餘時間生產737 Max飛機。波音宣布其負責商用飛機業務的高管離職後，股價漲幅收斂。

生技製藥大廠百健意外宣布，將尋求美國批准該公司先前放棄的阿茲海默症治療方案後，股價飆漲26.1%。

重機製造商哈雷公布財報，獲利優於預期，並維持全年交車量預測，股價上漲8%。