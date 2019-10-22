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頂尖亞幣預測師：年底前韓元、台幣、人民幣看貶

2019-10-22 22:33經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

亞太地區頂尖外匯預測師表示，美中本月雖達成局部貿易協議，但不足以支撐亞洲貨幣持續從10年低檔彈升。新台幣最近反彈，但匯率升值會傷害出口，使近來的升勢難以為繼。

西太平洋銀行（Westpac）駐新加坡亞洲總策略主管Frances Cheung說：「關稅是一大障礙。中國立場一直是，要簽協議，必須先解除關稅。但（美國總統）川普正運用那些關稅當作談判籌碼。」Cheung已一連四季高踞彭博資訊日本除外亞洲貨幣預測準確第一名。

追蹤日本除外亞洲貨幣的一個指數9月初跌到十年來最低點，但在美中達成局部協議後，該指數已挺升近2%。市場普遍預期，美中兩國領袖11月中旬可望在智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊簽署「第一階段」貿易協議。

美中達成局部貿易協議，是美中貿易戰打了一年來以來最大的突破，但一些最棘手的爭議仍懸而未決，包括美國指控中國盜竊智慧財產、補貼國內產業等。而且，既已實施的關稅未解除，且美國仍預定在12月15日對價值1,600億美元中國產品加徵新一波關稅，這可能使中國面臨經濟成長率摔落6%的風險。

以下是Cheung對年底前亞洲各國貨幣及美元的走勢預測：

●中國人民幣年底可能貶到7.3元兌1美元。中國人民銀行（央行）將持續寬鬆貨幣政策以支撐成長，今年或許會進一步調降存準率0.5個百分點，並降低貸款市場報價利率（LPR）。

●韓元今年貶幅在新興市場貨幣中最大，年底前可能再貶4.9%，因為韓元「波動劇烈」，而且對貿易戰極敏感。

●新台幣最近反彈，但匯率升值會傷害出口，使近來的升勢難以為繼。Cheung預測年底前台幣可能再貶逾3%。

●馬元仍將是韌性最強的亞幣之一，因為有紮實的經濟成長支撐。Cheung預期馬元到12月底的貶幅可能小於1%。

●Westpac預期美元仍將趨堅，即使美國聯準會（Fed）持續降利率亦然，部分因素是其他已開發經濟體的成長依然低迷。Westpac估計年底前Fed還會再降息兩次，明年再降兩次。

Westpac外匯策略師認為，美中局部貿易協議不足以支撐亞幣持續自十年低檔彈升，...
Westpac外匯策略師認為，美中局部貿易協議不足以支撐亞幣持續自十年低檔彈升，預料年底前人民幣可能貶到7.3元兌1美元，而韓元、台幣也將走貶。路透
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