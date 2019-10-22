UA執行長下台 股價應聲暴漲
2019-10-22 21:08
經濟日報 編譯湯淑君
／綜合外電
美國運動服飾與運動鞋品牌Under Armour（UA）22日宣布，創辦人普朗克（Kevin Plank）明年將卸下執行長職務，並拔擢兩年前延攬進公司的主管接任執行長。消息傳出，UA盤前股價暴漲。
根據UA發布的聲明，2017年起擔任UA總裁迄今的Patrik Frisk將升任執行長，明年1月1日生效。現年47歲的普朗克將繼續領導董事會，正式頭銜是執行董事長。
這項人事異動激勵UA 22日盤前股價躍漲4.5%。截至21日收盤為止，今年來該股已上漲14%，表現落後美股標普500指數同時期的20%漲幅。
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彭博報導指出，UA撤換執行長的時機很合邏輯。普朗克帶領UA歷經多年整頓，如今UA準備轉守為攻，普朗克於是決定退到一旁，放手讓2017年6月加入UA的服飾業老手Frisk發揮所長。
普朗克說：「（Frisk）在本公司史上最明顯的轉型期擔任我的夥伴，他把本品牌願景付諸實現的能力非凡。」
Frisk今年56歲，在服飾與鞋類產業的經歷超過30年，包括擔任三年的Aldo集團執行長。之前，他在VF公司擔任各種不同的主管職。VF旗下的人氣品牌包括Timberland和North Face。
在新、舊任執行長交接的過渡期，Frisk將保留總裁的職銜，並加入UA董事會。
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