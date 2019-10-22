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「令和怪物」佐佐木朗希 從災民到日職第一指名

蘋果供應商AMS營收優於預期 手機製造商需求旺盛

2019-10-22 18:48經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

蘋果供應商奧地利微電子公司（AMS）22日公布第3季財報，營收躍增41%超越市場預期，並預測智慧手機製造商對其光學感測器的需求暢旺，然而AMS股價22日開高走低。

AMS上季營收為6.45億美元，優於自家預期的6.1億至6.4億美元，同時預期第4季營收達6.1億至6.5億美元。上季經調整後的息前稅前利潤率（EBIT）為28%，並預期第4季至少能保持相同水準。營業現金流增加逾三倍至2.99億美元，截至9月底的未消化訂單為2.53億美元。

Vontobel資產管理公司分析師在客戶報告中指出：「AMS交出優於預期的表現，第4季的展望也證實（該公司）不僅在蘋果、連在安卓的生態系統都有非常穩健的業務動能。」

AMS的主要營收來源為光學感測器，而最大客戶蘋果在最新款的iPhone中，採用AMS的3D臉部辨識技術。分析師估計，蘋果占AMS公司約40%的整體營收。

AMS公司執行長埃沃克（Alexander Everke）說，下一個目標是收購歐司朗，以結合自家的感測器專業與歐司朗的照明專業。埃沃克本月首次的收購嘗試失敗，AMS僅取得歐司朗51.6%的股東支持，未達所需的62.5%。

AMS公司財報優於市場預期。路透
AMS公司財報優於市場預期。路透
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