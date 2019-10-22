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詩妮娜被廢後下場會如何 看往例就知道

2019-10-22 18:28聯合報 編譯李京倫／即時報導

BBC報導，泰國詩妮娜王妃21日被剝奪所有王室頭銜、勳章、皇家衛隊位階和軍階，雖然外界不清楚詩妮娜接下來會如何，不過，泰國國王瓦吉拉隆功兩名前妻的命運，或許能提供一些線索。

瓦吉拉隆功與第二任妻子余娃希達育有四子一女。1996年，當時是王儲的瓦吉拉隆功指控余娃希達不忠，與她離婚，並與這四個兒子斷絕關係，余娃希達逃到美國。

2014年，瓦吉拉隆功第三任妻子西拉米被剝奪所有頭銜並逐出宮外，她的父母因為對王室不敬的罪名被捕入獄，兩人的兒子提幫功現年14歲，留在宮內，目前是王位第一順位繼承人。西拉米下落不明。

瓦吉拉隆功的前妻，都從未就自己的境遇發表聲明。

泰國王室今年8月公布王妃詩妮娜穿著短版上衣開飛機的辣照。（路透）
泰國王室今年8月公布王妃詩妮娜穿著短版上衣開飛機的辣照。（路透）
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泰國王室王儲
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