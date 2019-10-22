高盛警告：美企實施庫藏股規模大縮水 美股料受衝擊
2019-10-22 18:16
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
高盛（Goldman Sachs）表示，今年支撐美股一大力量—企業回購股票的力道將「直直落」，反映企業捏緊荷包、縮減支出的大趨勢，並對美股造成不小影響，而且隨著不確定因素揮之不去，這個態勢可能延續到明年。
高盛在致客戶的信件中說，標普500指數成分股企業第2季股票回購總額為1,610億美元，較第1季下降約18%。高盛預估，儘管今年股票回購總額勢將攀抵史上第二高，但仍較去年減少17%。
高盛說，「初步跡象顯示，第2季股票回購力道減弱的態勢可能持續」。高盛預估，2019年股票回購總規模將減少15%至7,100億美元，2020年將繼續下降5%至6,750億美元。
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股票回購一直是支撐這波美股史上最長牛市的關鍵因素之一，企業透過實施庫藏股減少流通在外的股票，藉此拉抬股價並提高每股盈餘。但有部分人士主張，企業與其把錢拿來回購股票，更該加碼資本投資。
高盛表示，隨著貿易不確定性與全球經濟成長停滯影響市場，股票回購力道減弱部分反映企業縮減支出的大趨勢。今年上半年總現金支出年比減少4%，高盛預估全年支出將萎縮6%，為2009年以來最大減幅。
高盛策略師柯斯汀（David Kostin）說：「在政治不確定性升高之際，企業會減少支出。今年8月，全球經濟政策不確定性攀抵至少20年以來最高水平。回顧歷年政治處於高度不確定性期間，標普500指數成分股企業的總現金支出成長較疲軟。當前貿易爭端延燒與明年美國總統大選，不確定性仍會延續一段時間。」
高盛指出，隨著企業支出減弱，追求收益率的投資人不妨把目光投向高股息股票。
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