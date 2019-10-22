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為什麼FANMAG、比特幣 價格都已冒泡？

2019-10-22 17:29經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

英國財經媒體Financial News報導，基金顧問公司Research Affiliates合夥人暨董事長阿諾特（Rob Arnott）警告，包括微軟公司在內的一群美國大型科技股市值已扶搖直上，已有泡沫之虞，這種凌厲漲勢難以為繼。

廣為人知的美國五大網路通訊股「FAANG」若再加入微軟，即組成「FANMAG」，成員包括臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、Netflix、微軟（Microsoft）、亞馬遜（ Amazon）及Google（母公司是Alphabet），這六家公司合計市值約已達到4.2兆美元，約占美股總市值30兆美元的15%。

有「聰明貝塔教父」（godfather of smart-beta）之稱的阿諾特指出，這六家公司的市值，比晨星全球市場指數（Morningstar Global Markets index）涵蓋的61個國家的市值都來得得高，只有兩國例外。

阿諾特質疑「這些股票能否提供令人驚異的成長，合理化目前的高市值？或這些只是不切實際的成長預期？」「 我們當然沒有水晶球，但仍建議不要押注於這種上漲動能會持續不輟。」

阿諾特說：「美國金融類股規模比（FANMAG）大，市值達5.2兆美元；但美國科技股若拿掉這些股票，市值就比較小。」「美國醫療照護類股市值竟比FANMAG小，這令人吃驚。」

「FAANG」五巨頭股價已從高峰回跌，導致去年底美股遭遇沉重賣壓，華爾街分析師紛紛警告，這一群股票已形成「泡沫」。

阿諾特表示，他2002年創立的公司Research Affiliates有一種方法可即時判定泡沫，這種方法聚焦於兩大關鍵因素：一，必須用令人難以置信的成長，來合理化估值模型。二，邊際買家（marginal buyers）不在乎估值，只在乎題材。

按照這種定義，阿諾特說明，為何今年行情顯著翻揚的比特幣（bitcoin）仍位於「泡沫」中。

阿諾特說：「若比特幣真的變成廣獲接納的貨幣，除了民眾相信它的價值外，當前沒有任何估值模型可合理化其價位。值得一提的是，對美元或其他任何法定貨幣來說，情況大致上也是如此。預測近期價格走勢是傻瓜的差事。任何對價格走高的預期，都只是基於將來能以更高價轉賣給別人的希望。」

他建議投資人在買進前務必三思：「若你是買家，什麼訊號會促使你一察覺就賣出，以免為時已晚？你的退場策略是什麼？」

Research Affiliates董事長阿諾特警告，美國五大網路通訊股加微軟...
Research Affiliates董事長阿諾特警告，美國五大網路通訊股加微軟組成的「FANMAG」，市值已高聳入雲，有泡沫之虞。路透
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