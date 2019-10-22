日本宅配王黑貓做錯什麼，訂單接到手軟，獲利卻半年大減8成？

2019-10-22 15:36 商業周刊 吳和懋／商業周刊



圖／商業周刊郭涵羚 分享 facebook

原來的商業模式已走向瓶頸，應漲運費增加資源、讓舊模式持續？還是大膽邁向轉型，重新摸索新一代的獲利結構？日本第一大宅配公司，今年適逢創業100週年的雅瑪多運輸，選擇了前者。

以黑貓商標聞名的雅瑪多，1日被《日經新聞》搶在季報公布前披露，純控股母公司2019上半年度的營業利益，恐比去年同期大減8成。從開始到府快遞以來，黑貓已成了日本宅配的代名詞，2018年度營收超過1兆6千萬日圓（約合新台幣4600億元），1年宅配的包裹數已達18億件。

隨著電子商務抬頭，宅配的需求也水漲船高。理應接單接到手軟的雅瑪多，為何獲利還會下滑？

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為留住稀缺人力，大漲運費、工資

原因要追溯到2年半前，由雅瑪多率先發難的「宅配之亂」。2017年4月，雅瑪多拋下了震撼彈，宣告在10月起調漲基本運費，睽違27年的平均漲幅約15％。同時一次補發2年來積欠的加班費，總計高達190億日圓。之後，包括宅配第3大佐川急便、第2大日本郵政也跟進漲價，光這3家公司就占據日本宅配逾9成市場。

為了減少工時來留住日本最稀缺的人力，雅瑪多真正要漲價的對象，其實是1年委託3億個包裹的第1大企業客戶：日本亞馬遜，運費漲幅甚至高達46％，並且設定了「送貨量上限」。除此之外，為了正視6萬名正職「司機業務員」（Sales Driver）工時過長問題，計畫增聘近1萬名兼職員工，在中午到晚上時段送貨。

即使電商在近十年內，讓雅瑪多經手的包裹數，不但一舉超越10億件，成長還將近翻倍。但是營業利益卻停滯不前，從未突破700億日圓大關，甚至還曾腰斬至300多億日圓。

關鍵就在2013年，雅瑪多接替不堪負荷的佐川急便，成為亞馬遜的物流夥伴。為了突破5成市占率，財經雜誌《鑽石週刊》估計，每件運費低到只向亞馬遜收取約200日圓。這意味著，送的貨越多，雅瑪多做的白工也越多。

雅瑪多當時判斷，即使貨物量大增，只要收件的戶數持平，既有的體制仍可以負荷。沒想到，送貨員的工時卻一路增加到1天15小時，不只1/4路程花在二次配送，物流據點還塞滿送不完的包裹。「面對電商需求暴增，雅瑪多的應變追趕不及，就貿然走上了擴張路線，最後不得不以漲價因應。」《日經Business》分析。

即使約一千家大型企業客戶之中，約有6成吞下漲價條件，繼續與雅瑪多合作。但，所有客戶都明白，運費調漲不會是最後一次。

大客戶減少運送量，自建物流團隊

「雖然已經建立起送貨的機制，但經手的包裹數量卻未能如預期提升，」對2019年第1季營收只有微幅增加，雅瑪多控股副社長芝崎健一憂心忡忡。歸功於運費調漲，雅瑪多、佐川急便在之前的2018年度，營收與營益都雙雙提升。沒想到蜜月期只維持了短短1年，客戶就開始悄悄遠離。

幾乎在同一時期，日本亞馬遜依循美國模式，逐漸減少委託雅瑪多的運送量。除了募集個人送貨員，也開始自建物流團隊。其他大型的企業客戶，不是收購小型物流公司，就是統整地方的物流資源，來強化最後一里路的配送，一步步脫離雅瑪多的全國物流網。

「雅瑪多的困境根本是咎由自取，」經營顧問小島建輔認為，「選擇漲價，只是將問題轉嫁給客戶而已。」因為漲價對雅瑪多來說，是最容易的改革。增加的資金能夠填補人事費用，讓發展40多年的輻射式運送系統（Hub and Spoke）繼續下去，也不會危害占了約8成的宅配營收。

但小島建輔認為，雅瑪多遲早必須面對轉型，「就像傳統航空公司面臨廉價航空、共享經濟的衝擊，傳統物流也將出現廉價版取而代之。」

雅瑪多一向以「自己來」主義聞名，尤其在日本全國布局的自有物流網，牽一髮而動全身。光是最新配置的第8代宅配系統8 Neko，包含對講機、定位系統等，一個送貨員必須攜帶的設備就增加到5個，不是說改就能改。穿戴著綠帽、灰衣制服，以小跑步姿態穿梭在大街小巷的雅瑪多員工，要如何與同業整合，才能延續自豪的高品質服務？該如何轉型，才能保住自己的核心能耐？比起漲價，更是動輒得咎的大難題。

「物流業必須突破事必躬親，隨著地方與中小企業的數位轉型，共同建構新型態的網絡，」雅瑪多總合研究所理事長木川真反思。只要電商持續成長，人力不足的難題依舊存在，不只雅瑪多，所有物流業者都將面對顛覆自我的變化，而且是無法逃避，要以轉型決一勝負的時刻。

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。