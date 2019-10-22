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內部調查曝光波音員工 對飛安認證深感壓力

2019-10-22 14:18世界日報 記者張大仁、編譯樊蕙／綜合報導

昔日調查：波音員工對安全認證深感壓力。美聯社
昔日調查：波音員工對安全認證深感壓力。美聯社
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波音公司2016年內部調查顯示，關於飛機安全認證，多達三分之一受訪員工感到被管理層施加「不當潛在壓力」，包括獲得安全批准，這是國會在調查波音737 Max客機兩次致命空難後得到的資料。

「華爾街日報」報導，調查顯示，商用飛機部門的部分員工抱怨工作量大和進度壓力大，該調查有523位受訪者。這項調查並非專門針對737 Max客機進行。737 Max客機自3月中旬因兩次墜機事件而停飛。

據信數十年來，聯邦航空管理局(FAA)把部分安檢項目外包給公司員工，於是就由波音工程師負責為公司設計部分系統，然後自行代表FAA進行認證。

這份調查報告讓波音公司陷入更深的危機，主因是737 MAX首席技術機師佛克納(Mark Forkner)與一位公司同事2016年11月的通訊紀錄於當日曝光，顯示原來他當時就發現自己無意間誤導了檢查人員關於飛行操控系統的部分事實。

眾院運輸和基建委員會收到這份調查報告。該委員會正在調查這款客機的發展情況以及FAA在2017年如何批准放行這款波音最暢銷飛機。2016年的調查是在波音的批准程序即將結束時進行，但波音公司並未將這項調查提供給委員會。

西雅圖時報(The Seattle Times)5月就曾報導，一位資深波音工程師曾遲疑是否要聽從管理層要求，在737 MAX飛機新引擎滅火系統接受檢驗時放水。

稍早之前，波音撤除了CEO米倫柏格(Dennis Muilenburg)的董事長職務，以便隨著737 Max爭議的繼續展開，他可以將更多精力放在經營公司上。

米倫柏格訂10月29日和10月30日分別向參眾兩院國會議員作證。自事故發生之後，這將是他第一次出席國會聽證會。預計國會議員將就墜機事件和MCAS、波音的安全文化，以及在737 Max認證程序中波音越俎代庖FAA的比重有多少提出詢問。

波音公司股價遠遠落後於2019年的整體大盤，僅上漲6.6%，而史坦普500指數同期上漲19%。

波音事故機師
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