蘋果股價創歷史新高 可望助攻亞洲科技股

2019-10-22 11:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



蘋果公司股價周一再度改寫收盤歷史新高，彭博資訊報導指出，這很可能讓投資人對亞洲科技股的信心增強，押注半導體產業反彈。

考慮布局蘋果的投資人，預期蘋果2020年獲利將可扭轉頹勢。蘋果公司將在10月30日公布會計年度第4季財報，分析師預估每股盈餘（EPS）將連兩季萎縮，也將是蘋果自2016年以來首度出現會計年度全年EPS下滑；不過，預期明年EPS會反彈至成長0.3%。

蘋果iPhone和筆電銷售改善，將使晶片業前景更明亮。目前，晶片業仍在等待DRAM價格復甦，方可證實該產業開始全面好轉。

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華爾街對iPhone的銷售前景樂觀，Raymond James將蘋果股價目標價從250美元上調至280美元，對於預期明年發表的5G版iPhone，則持長期樂觀看法。

分析師Chris Caso再度給出蘋果跑贏大盤評級，因近來對iPhone 11的相關訪調顯示前景出色。

巴克萊、瑞信和Wedbush等券商，也都表示對iPhone 11的展望更樂觀。