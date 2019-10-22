瑞信報告中國有錢人已破1億 首度超過美國
2019-10-22 09:46
經濟日報 編譯劉忠勇
／即時報導
瑞士信貸一份報告指出，就有錢人的人數來說，中國首度超越美國。
這家銀行年度全球財富報告指出，全球前10%的富裕人口中，中國已達1億人，超過美國9,900萬人。
報告中說：「中國自新興國家迅速轉型，搖身一變為完整發展的市場經濟體」，促進富人人數創高。
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瑞士信貸全球經濟和研究主管 Nannette Hechler-Faydherbe說：「儘管美中貿易這一年來關係緊張，兩國在創造財富上表現仍強，各自貢獻了3.8兆美元和1.9兆美元。」
個人存款要有109,430美元（約新台幣334萬元），才能躋身全球前10%，中國雖在這個層次超越美國，但就有百萬（美元）財富的鉅富而言，美國仍以186萬人遙遙領先，占了全球40%。
中國百萬富翁有444.7萬人，在全球排名第二，台灣有52.8萬人，排名第15，落後南韓的74.1萬人，領先香港的51.6萬人。
就每個成人平均財富而言，瑞士（56.5萬美元）再度排名第一， 其次為香港、美國、澳洲、紐西蘭、新加坡、加拿大、丹麥、英國、荷蘭。台灣與德、義並列第19。
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