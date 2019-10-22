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臉書將明確標明國營媒體 維護美國大選公正性

2019-10-22 09:37經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

社群媒體巨擘臉書周一表示，正採取更多措施保護2020年美國總統大選公正性，包括更明確標註國營媒體。

臉書在大選籌備記者會上宣布，已移除四個網路帳號，其中三個來自伊朗，原因是這些帳號有造假行為。另外，臉書也移除數十個位於美國、北非、拉丁美洲的帳號、網頁和社團，原因並非其內容，而是聯合散播資訊以及利用假帳號不實描述其身分。

臉書表示，將開始將這類媒體來源標註為內容完全或部分受其母國政府控制，並在2020年初把標註擴大到特定貼文及Instagram平台。

臉書在其網站發文表示，將對這些網頁採取更高的透明度標準，因為它們結合了媒體組織的輿論影響力和國家的策略支持。

此外，臉書還為政治候選人增加一項安全工具，防範駭客入侵。

臉書已因政治廣告和對不實資訊的處理方式受到猛烈抨擊，民主黨參議員華倫日前為了凸顯臉書的政策，特別申請投放一則有關臉書執行長祖克伯立場的不實廣告，結果竟仍獲批准刊登。

臉書表示，將禁止倡導投票無用或建議放棄投票的付費廣告。此外，為了遏制不實資訊散播，臉書承諾，經第三方事實查核證實的不實內容，將被標上更顯著的標籤。

臉書將明確標註國營媒體，維護美國總統大選公正性。 路透
臉書將明確標註國營媒體，維護美國總統大選公正性。 路透
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