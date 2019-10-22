需求疑慮拖累油價 風險資產興趣改善打壓金價

2019-10-22 08:17 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周一下跌，市場對全球經濟放緩將減少石油需求的疑慮仍揮之不去。金價走低，因投資人的風險胃納改善。

布蘭特原油期貨下跌0.46美元或0.8%，結算價報每桶58.96美元。西德州原油期貨下跌0.47美元或0.9%，結算價報每桶53.31美元。

儘管美國總統川普表示，希望在11月的亞太經合會（APEC）峰會上與中國國家主席習近平簽署貿易協議，但美國商務部長羅斯表示，第一階段貿易協議不一定要在下個月敲定，「重點是要把我們簽署的每件事做好，這是總統要求的要素」。

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美國貿易代表賴海哲表示，美國政府的目標是在11月16日和17日APEC會議前完成第一階段的工作，目前仍有一些問題需要解決。

周一公布的文件顯示，中國尋求對美國實施價值24億美元的報復性制裁，因美國未執行世界貿易組織（WTO）對一起奧巴馬執政時期的關稅爭端之裁決。

油市利多則是歐股周一結束連三跌，投資人仍然希望英國能夠避免無協議脫歐，且投資人對美中貿易談的樂觀情緒增強。

黃金周一下跌，市場對風險較高資產的興趣改善，投資人正關注美國聯準會（Fed）可能進一步降息的更多線索。

黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1,485.03美元。美國黃金期貨下跌0.4%，結算價報美英兩1,488.10美元。

美中貿易戰可望得到解決，以及英國可能避免無協議脫歐，令市場的風險胃納改善。道明證券商品策略主管Bart Melek表示：「美股走高，代表風險偏好增強。」

今年以來，金價累計上漲約16% ，主要支撐因素之一是Fed一步降息的展望。美國聯邦資金期貨走勢顯示，市場預期Fed將在本月底降息25個基點的機率為87%。