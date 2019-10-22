堅持言論自由 祖克柏：被理解比被喜歡更重要

2019-10-22 08:28 中央社 舊金山21日專電



臉書創辦人兼執行長祖克柏。美聯社 分享 facebook

社群媒體臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天重申，即使臉書在2016年因政治選戰的廣告飽受攻擊，臉書的立場仍堅持言論開放與表達自由。

祖克柏說，「我了解很多人對我們（臉書）感到生氣，我的部分成長體悟是讓別人理解比被人喜歡更重要。」他在接受美國國家廣播公司（NBC）訪問，部分訪談在晨間節目「今日秀」播出，完整內容預計在晚間新聞時段推出。

祖克柏重申對於堅守言論自由的信念，「以政治廣告為例，如果臉書用更積極的角色，去決定、審查廣告背後的真實程度，臉書也會背負讓候選人刊登了可能錯誤的言論。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他強調，「更重要的是讓民眾聽到、看到政治人物在說什麼，如此，讓政治人物的言論接受記者和其他人的嚴格檢視。」

這呼應了祖克柏17日在喬治城大學（GeorgetownUniversity）對學生演說的內容，他提到臉書曾經一度考慮禁止所有政治廣告，但後來決定不這麼做，寧可提供較大的意見表達空間。

俄羅斯以臉書假帳號購買線上廣告，企圖干擾2016年美國總統大選之後，臉書的「被動」立場，遭到社會各界砲轟。隨著2020的總統大選迫近，祖克柏受訪提到，臉書內部採取多項努力避免類似事件發生，「光是去年阻斷了50個不同國家的政治廣告。」

然而在民主制度，私人公司有沒有立場審視政治人物、進行新聞檢查，祖克柏是質疑的。祖克柏捍衛臉書的政治廣告政策，只要內容有新聞價值，臉書不會下架撤除，除非與臉書的標準衝突。

創業以來的成長，他體悟到讓別人理解比被人喜歡更重要，他接受「人們對他、對臉書做的事情有意見，不過這就是我。」