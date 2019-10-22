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堅持言論自由 祖克柏：被理解比被喜歡更重要

2019-10-22 08:28中央社 舊金山21日專電

臉書創辦人兼執行長祖克柏。美聯社
臉書創辦人兼執行長祖克柏。美聯社
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社群媒體臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天重申，即使臉書在2016年因政治選戰的廣告飽受攻擊，臉書的立場仍堅持言論開放與表達自由。

祖克柏說，「我了解很多人對我們（臉書）感到生氣，我的部分成長體悟是讓別人理解比被人喜歡更重要。」他在接受美國國家廣播公司（NBC）訪問，部分訪談在晨間節目「今日秀」播出，完整內容預計在晚間新聞時段推出。

祖克柏重申對於堅守言論自由的信念，「以政治廣告為例，如果臉書用更積極的角色，去決定、審查廣告背後的真實程度，臉書也會背負讓候選人刊登了可能錯誤的言論。」

他強調，「更重要的是讓民眾聽到、看到政治人物在說什麼，如此，讓政治人物的言論接受記者和其他人的嚴格檢視。」

這呼應了祖克柏17日在喬治城大學（GeorgetownUniversity）對學生演說的內容，他提到臉書曾經一度考慮禁止所有政治廣告，但後來決定不這麼做，寧可提供較大的意見表達空間。

俄羅斯以臉書假帳號購買線上廣告，企圖干擾2016年美國總統大選之後，臉書的「被動」立場，遭到社會各界砲轟。隨著2020的總統大選迫近，祖克柏受訪提到，臉書內部採取多項努力避免類似事件發生，「光是去年阻斷了50個不同國家的政治廣告。」

然而在民主制度，私人公司有沒有立場審視政治人物、進行新聞檢查，祖克柏是質疑的。祖克柏捍衛臉書的政治廣告政策，只要內容有新聞價值，臉書不會下架撤除，除非與臉書的標準衝突。

創業以來的成長，他體悟到讓別人理解比被人喜歡更重要，他接受「人們對他、對臉書做的事情有意見，不過這就是我。」

祖克柏廣告總統大選
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