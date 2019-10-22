「川普亂象交易」海撈數十億美元 民主黨促查內線交易
2019-10-22 07:52
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
浮華世界雜誌（Vanity Fair）近來報導，可能有交易員利用非公開政府資訊在證券和期貨市場非法獲取高額利益，美國民主黨議員正力促當局調查。
儘管相關交易所已回應，這項報導「完全不實」，但14名民主黨參議員周一致函司法部、聯邦調查局（FNI）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）和證管會（SEC），要求徹查「令人擔憂的期貨與證券市場可疑交易報導」。
浮華世界雜誌報導指出，一些交交易員可能獲得白宮外洩的資訊，在重大地緣政治事件宣布前搶先進場，利用所謂的「川普亂象交易」（Trump Chaos Trades）賺進數十億美元。報導傳出後，從華府到華爾街都議論紛紛。
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全球最大期貨交易所芝加哥商業交易所（CME）表示這項報導有誤，因為涉及的交易者數量太過龐大，絕非基於內幕消息而押注。
據浮華世界報導，迷你標準普爾500期貨市場在6月28日到9月13日期間出現五次大規模交易，交易量分別在5.5萬口至42萬口之間，這些交易都出現在引發市場劇烈震盪的事件之前，包括美中貿易戰，沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，以及香港的抗爭事件。報導指出，這幾次交易的獲利，少則8,000萬美元，最高則達18億美元。
民主黨議員要求聯邦機構「立即調查是否有任何違法情事，一旦發現任何非法行為，應迅速追究刑責」。
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