親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

秋意漸濃！衣服可以換季了嗎？氣象專家告訴你

「川普亂象交易」海撈數十億美元 民主黨促查內線交易

2019-10-22 07:52經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

浮華世界雜誌（Vanity Fair）近來報導，可能有交易員利用非公開政府資訊在證券和期貨市場非法獲取高額利益，美國民主黨議員正力促當局調查。

儘管相關交易所已回應，這項報導「完全不實」，但14名民主黨參議員周一致函司法部、聯邦調查局（FNI）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）和證管會（SEC），要求徹查「令人擔憂的期貨與證券市場可疑交易報導」。

浮華世界雜誌報導指出，一些交交易員可能獲得白宮外洩的資訊，在重大地緣政治事件宣布前搶先進場，利用所謂的「川普亂象交易」（Trump Chaos Trades）賺進數十億美元。報導傳出後，從華府到華爾街都議論紛紛。

全球最大期貨交易所芝加哥商業交易所（CME）表示這項報導有誤，因為涉及的交易者數量太過龐大，絕非基於內幕消息而押注。

據浮華世界報導，迷你標準普爾500期貨市場在6月28日到9月13日期間出現五次大規模交易，交易量分別在5.5萬口至42萬口之間，這些交易都出現在引發市場劇烈震盪的事件之前，包括美中貿易戰，沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，以及香港的抗爭事件。報導指出，這幾次交易的獲利，少則8,000萬美元，最高則達18億美元。

民主黨議員要求聯邦機構「立即調查是否有任何違法情事，一旦發現任何非法行為，應迅速追究刑責」。

美國民主黨議員要求徹查浮華世界雜誌報導的「川普亂象交易」。 美聯社
美國民主黨議員要求徹查浮華世界雜誌報導的「川普亂象交易」。 美聯社
分享

民主黨芝加哥
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

堅持言論自由 祖克柏：被理解比被喜歡更重要

2019-10-22 08:28

全球陷入負利率 恐致經濟蕭條

2019-10-22 00:26

再生能源發電 五年估增50%

2019-10-22 00:19

Libra擬與主權貨幣掛鉤

2019-10-22 00:19

網紅行銷 浮現泡沫化

2019-10-22 00:19

印尼改「閣」 延攬叫車龍頭CEO

2019-10-22 00:18

英硬脫歐機率減 英鎊走揚

2019-10-22 00:13

養老金指數 荷蘭排第一

2019-10-22 00:12

美股早盤小漲 美中貿易和企業財報皆現樂觀

2019-10-21 22:13

英鎊翻紅突破1.3美元關卡 看好強生可望獲國會支持

2019-10-21 19:13

華為承認了 出口管制最傷華為的是Google服務不能用

2019-10-21 11:24

世界互聯網大會登場 中國官員話中有話

2019-10-21 11:13

日9月出口不如預期、韓恐連11衰 兩國貿易戰兩敗俱傷

2019-10-21 08:49

紐約駐處投書華爾街日報 籲團結反抗中國霸凌

2019-10-21 08:14

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-21 06:59

無人機送貨 字母搶頭香

2019-10-21 00:03

韓再下修GDP成長率

2019-10-21 00:03

亞馬遜倉儲機密 大公開

2019-10-21 00:03

佐科威發豪語 印尼拚全球前五經濟體

2019-10-21 00:03

東南亞房市泡沫化 隱憂浮現

2019-10-21 00:03

東南亞數位消費額 六年看增三倍

2019-10-21 00:02

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

泰版甄嬛傳？詩妮娜妃子上位不成 反被泰王撤頭銜

2019-10-21 22:37

搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

2019-10-21 14:33

好「胸」高爾夫正妹球員 揮桿引70多萬人按讚觀看

2019-10-21 21:36

川普說破了美國從未坦承的祕密：有核武存放土耳其

2019-10-21 16:05

川普指美國和古羅馬是盟友 女翻譯表情讓她爆紅

2019-10-21 16:41

房東趕走20年租客 整理時屋內髒亂還挖出一具腐屍

2019-10-21 15:24

日本珍奶熱絲毫不見退燒跡象 連黑道都參一咖

2019-10-21 20:11

離民主愈遠愈好！G7峰會躲窮鄉僻壤 到底怕什麼

2019-10-21 10:00

反制美科技制裁 陸開放晶片RISC-V逾百家結盟

2019-10-21 17:25

大陸請求WTO准許對美國進行制裁 涉及24億美元

2019-10-21 20:31

中途島戰後沈船77年！日軍航母找到了 研判是赤城號

2019-10-21 19:57

華為承認了 出口管制最傷華為的是Google服務不能用

2019-10-21 11:24

強生希望破滅 英國會議長拒再度表決脫歐協議

2019-10-21 22:49

美商務部長羅斯：下月不見得會簽美中貿易協議

2019-10-21 21:04

美對陸12月加稅 有望喊卡

2019-10-21 23:29

影／王室大不易！梅根吐苦水 哈利坦承與兄長不合

2019-10-21 13:34

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

2019-10-22 09:00

任正非：美國打壓中國如同當年壓制日本

2019-10-21 15:39

加拿大大選今投票！多虧對手犯錯 總理杜魯多可望連任

2019-10-21 11:19

新日皇今登基 颱風不請自來

2019-10-22 00:25

Uniqlo廣告喚起慘痛過去 南韓急下架

2019-10-21 16:14

影／羞辱撤退！美軍撤離敘北城鎮時 沿途遭庫德族丟馬鈴薯

2019-10-22 08:46

又有新威脅！強生脫歐協議今再闖關 面臨工黨游擊戰

2019-10-21 12:02

全球陷入負利率 恐致經濟蕭條

2019-10-22 00:26

美官員：日本須提醒民眾陸軍事威脅 應裝備攻擊性武器

2019-10-21 18:23

影／男從路邊竄出衝撞汽車 出手捶爛擋風玻璃

2019-10-21 14:08

強生版協議案今再表決遭拒 脫歐恐續延

2019-10-22 00:03

美中貿易協議樂觀跡象 美股三大指數全面上揚

2019-10-22 06:58

美官員：美中競爭不存在對抗 美國不想跟大陸分裂

2019-10-21 17:22

智利示威遭萬名軍警鎮壓 至少11死

2019-10-22 00:09

從印尼到加泰隆尼亞 香港「反送中」模式能被複製？

2019-10-21 17:42

立場丕變 共和黨大老：川普敘國政策有機會成功

2019-10-21 16:10

華為正就授權5G技術 與美國企業早期談判

2019-10-21 10:32

自家度假村辦G7 白宮幕僚長：川普自認仍在餐旅業

2019-10-21 19:18

日本7-11啟動非24小時營業 8家分店將在深夜時段打烊

2019-10-22 00:33

英鎊翻紅突破1.3美元關卡 看好強生可望獲國會支持

2019-10-21 19:13

終結孤單危機 德國設「孤寂部」

2019-10-21 14:42

退休金制度 荷蘭丹麥最佳 中日韓後段班

2019-10-21 14:06

假甘迺迪信讓希拉蕊撿到槍 暗諷川普對土政策

2019-10-21 11:58

傳歐盟將同意脫歐延至明年2月 企業界憂成本再增

2019-10-21 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top