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台灣ADR跟進美股全漲 台積電漲1.5%

2019-10-22 07:00經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

台積電ADR周一止住連三日跌幅，高出台北交易溢價拉大為5.1%。費城半導體指數大漲1.9%。

台積電漲1.5%收50.00美元，換算後相當於台幣304.86元。

美股周一上漲，美中貿易談判顯露積極跡象，標普500指數上漲0.7%，報3006.72點。道瓊指數漲0.2%，報26827.64點。 那斯達克綜合指數漲0.9%，報8162.987點。

台灣加權股價指數昨天小漲3.93點收11,184.15點。台積電跌1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 76.82 +0.40 77.70 -1.13

中華電 CHT 112.19 +0.49 112.50 -0.28

台積電 TSM 304.86 +1.46 290.00 5.12

聯電 UMC 13.84 +0.44 0.44 -0.43

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電台股半導體
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