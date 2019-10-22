美中貿易協議樂觀跡象 美股三大指數全面上揚

2019-10-22 06:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股三大指數周一全面上漲，標普500指數逼近紀錄高點，因跡象顯示美中貿易協議取得進展，提振對貿易及全球經濟敏感的板塊，市場也正等待本周一些重要企業財報。

道瓊工業指數上漲57.44點或0.21%，漲至26,827.64點；標普500指數上漲20.52點或0.69%，報3,006.72點；那斯達克指數上漲73.44點或0.91%，至8,162.99點。

美國總統川普周一樂觀地看待與中國達成貿易協議的可能性，白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，若磋商順利，美國可能取消12月對中國輸美商品加徵關稅的計畫。

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Independent Advisor Alliance的首席投資官Chris Zaccarelli表示：「投資人對美中達成某種形式的貿易休戰感到樂觀。」

對貿易敏感的科技股上漲1.1%，提振標普500指數，主要營收來自中國的半導體企業股價大漲，費城半導體指數上漲1.9%。

標普500指數距離最高收盤紀錄不到0.7%，能源股和金融股漲幅最大，分別上漲1.9%、1.4%。

安聯環球投資駐紐約的美國投資策略師Mona Mahajan表示，美國公債殖利率走陡，以及企業財報優於預期，也是美股走高的原因。

道瓊小幅上揚，主因波音股價下跌3.8%拖累；近來有關波音的負面消息，讓市場質疑波音737 Max的前景。

波音、微軟、P&G、UPS和卡特彼勒等備受關注的企業，本周將公布財報。

根據Refinitiv數據，分析師預計標普500指數成分股企業第3季度將出現2016年來首次盈利年比下降。不過，迄今已公布財報的75家公司中，只有12%的盈利低於預期。

蘋果股價周一收漲1.7%，漲至240.51美元，創收盤新高，主因市場看好iPhone需求，分析師調高蘋果公司目標價，以及美中貿易談判前景樂觀。