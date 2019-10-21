美股早盤小漲 美中貿易和企業財報皆現樂觀

2019-10-21 22:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美國股市今（21）日開盤小漲，因為美中貿易談判和企業財報季都展現出樂觀態勢，提振市場信心。

道瓊工業指數早盤上漲26點，或0.1%。標普500指數則上漲0.4%，那斯達克指數漲0.6%。另外，標普500距離歷來高點也還剩下約1%的差距。

中國大陸副總理劉鶴上周末表示，北京將會和美國合作處理彼此的貿易擔憂，雙方已在貿易上做了「重大的進展」。大陸的貿易談判首席談判官也說，停止貿易戰對兩國都好，對全球經濟亦然。

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在此之前，美國總統川普11日表示，大陸和美國已達成雙邊貿易協議的第一階段，希望美國與大陸間的貿易協議能在11月中智利召開的亞太經濟合作會議（APEC）時簽署。

投資人也關注企業財報季，還有超過150家標普500企業即將發表財報，包括麥當勞，福特汽車、波音和卡特彼勒等。