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影／王室大不易！梅根吐苦水 哈利坦承與兄長不合

2019-10-21 13:34聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

王室生活大不易，英國王子哈利與妻子薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根日前受訪，哈利坦承與兄長威廉王子關係緊張，梅根則罕見情緒化討論成為英國皇室的苦楚。

哈利與梅根日前造訪南非時，接受英國獨立電視台（ITV）訪問。哈利被問到與哥哥威廉王子不和報導一事，坦承表示，兄弟間的確關係有點緊張，但就算如此，兩人仍是兄弟，就算走的道路不同，他們也會永遠相互支持。

「這個角色有一部分，這份工作有一部分，以及這個家庭，承受巨大壓力，無疑會發生一些事。但我們是兄弟，永遠會是兄弟。我們此刻當然走在不同的道路上，但我永遠會挺他，如同我知道他永遠會挺我。」

同樣接受訪問的梅根，首度在鎂光燈前揭露初為人母的心路歷程，坦言「鎂光燈下的新手媽媽」實在令人「備受煎熬」，皇室生活更是不好過。

梅根面對記者關心她壓力是否影響身心健康時，忍不住情緒化，哽咽著強忍淚水表示感謝關心。「謝謝你問到這些，並不是很多人問過我是否OK？但在這麼多事情的背後，要承受一切的感覺是很真實的。」

薩塞克斯公爵和公爵夫人的這段訪問，出自於《哈利與梅根：非洲之旅》紀錄片，並已經在20日於英國播出。哈利與梅根在忙完近期的皇室訪問後，將要暫時離開公眾眼光，帶著兒子阿奇前往美國，度過長達6周的假期。這會是阿奇第一次回到母親的故鄉。

英國王子哈利與妻子薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根日前...
英國王子哈利與妻子薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根日前造訪南非時，接受英國獨立電視台（ITV）訪問，哈利坦承與兄長威廉王子關係緊張，梅根則罕見情緒化討論成為英國皇室的苦楚。路透
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英國皇室威廉王子
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