世界互聯網大會登場 中國官員話中有話

2019-10-21 11:13 德國之聲 德國之聲



(德國之聲中文網) 10月20日，在第六屆世界互聯網大會的場合上，中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明說，「某些國家」採取冷戰思維、霸凌行為，傷害了互聯網產業之間的互信。

黃坤明說: 「某些國家利用國家安全作為借口，攻擊其他國家與企業，提升了互聯網世界中的不確定性、對立性與負面效果。」

黃坤明沒有明確指出他所說的「某些國家」具體是哪些國家。但是法新社指出，中國使用「網路霸權和霸凌」的用語通常是形容美國。

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今年，中美貿易戰尚未落幕，兩國之間你來我往的報復性措施也已經傷害到高科技的供應鏈。另外在本月初，美國也以中國某些公司參與迫害中國新疆維吾爾人為由，將28個實體列入黑名單，禁止美國企業對名單上的公司出口產品。

世界互聯網大會

世界互聯網大會每年都在歷史古都烏鎮舉辦，是中國最重要的科技峰會之一。

這個大會是由中國負責網絡審查的單位－中央網絡安全和信息化委員會辦公室(網信辦)主辦。美國的一些主要公司例如臉書、谷歌便是在該單位的管控下無法從中國IP位址訪問。

往年，中國政府都會藉由世界互聯網大會，對外宣揚中央控制網路的能力，並呼籲其他國家尊重北京的「網路主權」，主張國家應當有權在其認為合適的範圍內控制與審查網路。

站在科技公司的角度，世界互聯網大會也是发表研发成果與談生意的場所。今年，阿裡巴巴、百度、微軟、高通都出現在大會現場。小米CEO雷軍在大會上表示，明年小米將推出10款以上的5G手機，覆蓋中高低端需求。阿裡巴巴董事長兼CEO李彥宏則是看好人工智能的发展趨勢，相信會帶動世界經濟发展。首次以阿裡巴巴董事局主席亮相的張勇則是主張科技始終回到人性，促進各界合作。

羅法/楊威廉(路透社等)

【 本文章由德國之聲授權提供】