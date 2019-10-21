澳洲主要報紙頭版文字塗黑 抗議政府限制新聞自由
2019-10-21 10:03
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
平時競爭激烈的澳洲報業，今天（21日）聯手塗黑自家報紙頭版的文字，抗議政府限制新聞自由。
澳洲主要報紙包括梅鐸新聞集團旗下的《澳洲人報》、《每日電訊報》以及九號台娛樂公司所屬的《雪梨晨鋒報》等，都將頭版的報導文字塗黑，隱去資訊，向讀者凸顯他們所謂當前保密的風氣，抗議政府意圖限制新聞自由。
彭博資訊說，媒體自由的問題近來在澳洲愈來愈鮮明，今年聯邦警察突襲一位新聞集團記者的家，也進入澳洲廣播公司（ABC，公共電視台）新聞編輯室搜查，只因兩家媒體報導了一位吹哨者透露的訊息。
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澳洲媒體與相關業者組織所屬的「知的權利」（Right to Know）聯盟指稱，過去20年間，澳洲通過了60多個法條，侵蝕著記者自由報導的能力，也增加了對內部告發者的處罰。澳洲總理莫里森被問到如何回應媒體業界要求的更多的新聞自由保護，他回答：「政府將永遠信靠新聞自由。」但他也說：「我也信靠法制，沒有人可以凌駕法制。」
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