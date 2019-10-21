日9月出口不如預期 韓恐連11衰 兩國貿易戰兩敗俱傷
2019-10-21 08:49
經濟日報 編譯劉忠勇
／即時報導
日本9月出口連十個月下滑，南韓10月前20天出口也重挫，反映中國經濟走緩，科技需求仍欲振乏力，也可見日韓都受到彼此貿易戰的傷害。
海關公布數據顯示，9月出口較去年同期下滑5.2%，延續2016年以來最長頹勢。彭博調查分析師意見原估下滑3.7%。進口下降1.5%，彭博調查原估下降2.8%。
而南韓10月出口可能出現連續11個月頹勢，海關數據顯示，10月前20天出口較去年同期下滑20%，對最大貿易夥伴中國出口也下挫20%。半導體出口重摔29%，對日本出口下滑20%，進口重挫30%。
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彭博經濟學家指出：「展望未來，日圓走強，IMF下修全球經濟成長預測所凸顯的外需走緩，將持續影響日本出口。」
對中國出口下滑6.7%，對美國出口衰減7.9%，對南韓出口由8月的4,226.4億日圓減為4,027.8億日圓。
日本9月貿易逆差為1,230億日圓，彭博調查經濟專家意見原估順差540億日圓。對中國貿易逆差4,410.7億日圓，對美貿易順差5,641.2億日圓，對南韓貿易順差1,514.7億日圓，對台灣貿易順差1,422.4億日圓。
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