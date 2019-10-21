LCD還能再戰 JDI可能2021年之後才投入OLED生產

2019-10-21 08:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／即時報導



彭博資訊報導，日本顯示器公司（JDI）大約只能再長考一年，就必須決定是否投入下一代OLED顯示器的生產。目前仍以液晶顯示器（LCD）為業務大宗的JDI，對於納進OLED的進度早已經延遲，新任執行長（社長）菊岡稔說，LCD到2021年之前還有價格優勢，之後公司就須決定轉向新技術。

蘋果是JDI最重要的客戶，菊岡只表示JDI在這段時間內，預料會有更決定性的轉換到新技術之上，但他不願進一步說明特定客戶的計畫。

彭博指出，蘋果首次採用OLED螢幕手機是在2017年，當時市場認為那是LCD退場的開始，但是採用三星電子OLED螢幕的iPhone X賣得不如預期得好，蘋果一年後的iPhone XR決定還是用LCD螢幕壓低售價，給了JDI喘息的空間。

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菊岡認為現在智慧手機的消費者頗為重視價格，「市場現在又再賞LCD所能提供的價格競爭優勢。」蘋果今年的新機中，入門款iPhone 11確實也用了LCD螢幕。