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台積電ADR上周五連跌三日 其他上漲

2019-10-21 07:15經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

台積電ADR連三日下跌，高出台北交易溢價減為2.8% 。

台積電跌0.9%收49..28美元，換算後相當於台幣301.12元。

全球成長疑慮衝擊美股，加上波音、嬌生傳出負面消息，道瓊工業指數上周五下跌256點；費城半導體指數下跌逾1%，台積電ADR下挫近1%。

道瓊工業指數上周五下跌256點，收26,770點，標普500指數下跌0.4%至2,986點；那斯達克指數下滑0.8%至8,089點。

台灣加權股價指數上周五小跌6.66點收11,180.22點，台積電跌0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 76.69 +0.20 78.00 -1.69

中華電 CHT 111.88 +0.44 112.50 -0.55

台積電 TSM 301.12 -0.94 293.00 2.77

聯電 UMC 13.81 +3.20 13.95 -1.01

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電台股半導體
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