今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-21 06:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



又是英國脫歐未完成的戲碼，香港周末也又見暴力衝突，以下是今天開盤前，最值得關注的國際和大陸要聞：

●強生再遇挫敗 英脫協議卡關

受國會通過動議的約束，英國首相強生正式要求歐盟將英國脫歐歐日期延後至明年1月31日，但強生明確表示寧可不延期脫歐。但強生今天將向下院議長要求重來一次「有意義」的表決，來支持他的脫歐協議。但下院議長可以決定不再表決，因為如此等於同樣的問題又表決一次，違反議事規則。

英鎊下挫，兌美元在亞洲早盤一度跌0.6%，結束連四日漲勢。

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●全球經濟成長疑慮拖累上周五美股

全球成長疑慮衝擊美股，加上波音、嬌生傳出負面消息，道瓊工業指數上周五下跌256點；費城半導體指數下跌逾1%，台積電ADR下挫近1%。

道瓊工業指數上周五下跌255點，收26,770點，標普500指數下跌0.4%至2,986點；那斯達克指數下滑0.8%至8,089點。美國聯邦航空總署（FAA）認為波音公司隱匿737 Max的飛控系統相關訊息，有誤導調查之嫌，令波音股價崩跌6.8%，創2016年2月來單日最大跌幅；嬌生公司宣布在美國召回約3.3萬瓶嬰兒爽身粉，因食品藥物管理局（FDA）檢驗發現爽身粉含有致癌物石棉，股價重挫6.2%。

本周投資人聚焦特斯拉和微軟、英特爾、亞馬遜等科技公司財報。

受全球成長疑慮拖累，費城半導體指數下跌17.07點或1.06%，跌至1,590點。美光、高通等股價皆下滑，台積電ADR則下跌0.9％。

●劉鶴放出正面信號

中國副總理劉鶴證實，美中經貿磋商在諸多領域取得進展，雙方正努力達成階段性貿易協議

他周六在江西南昌舉行的一個科技大會上表示，中國和美國的新一輪高級別磋商「在諸多領域取得了實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要的基礎」。他重申，中方「願與美方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上解決彼此的核心關切」。

●Fed保留10月降息的可能，如今問題在於接下來怎麼辦

聯準會（Fed）官員並沒有說什麼排除本月連續第三次降息的話。不過，他們也沒說多少之後將會怎麼辦的話。

在Fed 10月29-30日會議之前的靜默期到來之際，副主席 RichardClarida 周五發表講話說，國內經濟形勢多有可喜之處，但也有風險，國外的疲軟已經打擊了製造業，將波及更廣泛的美國經濟。

●香港再爆警民衝突