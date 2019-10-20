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美裁定中國製床墊存在傾銷 徵稅最高17倍

2019-10-20 23:15聯合報 記者賴錦宏／即時報導

美國當地時間19日，美國商務部就中國製床墊反傾銷調查作出最終結論，裁定中國出口到美國存在傾銷，幅度介乎57.03%至1731.75%。商務部將指示美國海關和邊境保護局根據上述傾銷幅度，向中國進口床墊徵收最高達17倍的關稅。據估計，中國在2017年向美國輸入了價值約4.3億美元（約34億港幣）的床墊。

去年9月，美國多間床褥生產商美國貿易官員提出申訴，指控中國製床墊以價格優勢在美國增加市場佔有率。美商務部表示，若調查發現屬實，將對中國輸美床墊徵收反傾銷稅。同年11月，美國國際貿易委員會（ITC）發聲明表示，經初步調查裁定，中國輸美床墊存在傾銷行為，委員會經投票決定就床墊傾銷問題進行調查。

到今年5月，美商務部宣布初步裁定中國輸美床墊存在傾銷，當時「席夢思」（Simmons），「禮恩派」（Leggett ＆ Platt ）等多個美國家具公司發表聲明不同意商務部裁定，希望美當局改變決定。

據稱，美國國際貿易委員會將在下月公布對這個項目的最終裁決，如果結果和商務部的一樣，美國海關和邊境保護局就需對中國輸美床褥徵收最高17倍的關稅，目前有關稅項為38.56%。

美最終裁定中國製床墊存傾銷，徵稅最高17倍。（星島網）
美最終裁定中國製床墊存傾銷，徵稅最高17倍。（星島網）
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