印泰越 東南亞數位消費三霸主

2019-10-21 00:50 聯合報 編譯 聯合報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



印尼是目前數位消費人口最多的東南亞國家。圖為印尼共享叫車平台發展無現金支付市場。（路透） 分享 facebook

根據調查顯示，東南亞數位消費支出到二○二五年預計成長至一二○九億美元，將是去年三百一十三億美元的近四倍，其中印尼、泰國及越南可望成為該地區未來五年數位消費支出成長的最大貢獻國。

顧問業者貝恩公司（Bain）與社群平台臉書今年中訪調約一點三萬名來自印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南的消費者，發現人數持續成長的中產階級占當地數位消費者成長比重百分之七十至百分之八十；而印尼是目前數位消費人口最多的東南亞國家，從二○一七年的六千四百萬人成長至去年的一點○二億人。

貝恩合夥人彥德穆瑞表示，消費群迅速數位化有助印尼、泰國及越南這三國競爭東南亞數位消費龍頭，也認為泰國和越南成長飛快，預估這兩國到二○二五年可望追上甚至超越印尼。調查顯示，泰國的數位消費者從二○一七年的二千一百萬人增長至去年的三千四百萬人；越南則從三千八百萬人成長至四千五百萬人。

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調查也說，若依據東南亞數位消費者的成長速度計算，這群消費者預計從去年的二點五億人成長至二○二五年的三點一億人。據調查估算，東南亞數位消費者的平均支出將從去年的一二五美元成長兩倍至二○二五年的三百九十美元，而服裝、個人護理及美妝產品預料成為最大的成長推手。

對社群媒體而言，數位消費者成長也有望成為廣告營收的一宗大生意。臉書新加坡總經理狄凡娜桑表示，在電商搶得先機之際，臉書期望強化與電商的合作關係。