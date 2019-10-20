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起死回生？華為：美企對華為轉讓5G感興趣已初步商談

2019-10-20 10:06聯合報 編譯馮克芸／即時報導

路透19日報導，中國大陸電信大廠華為的高級副總裁兼董事會主席彭博（Vincent Pang）說，華為正與幾家美國電信公司針對授權華為5G網絡技術展開初步商談。彭博說那些公司對長期協議或單次轉讓表示感興趣，但他拒絕明說是哪些公司，也未說明有幾家公司。

彭博本周訪問美國華府時說：「有幾家公司正與我們商談中，但要真正談定，還需很長時間。」他還說，「美國公司表示有興趣」，雙方商談至今僅幾周，也還未到細節程度。

目前美國尚無本國的5G供應商，歐洲競爭對手愛立信及諾基亞多半價格比華為高。

美國政府在今年5月，以國家安全為由，將華為列入黑名單，禁止美企在未經許可的情況下，出售美製零件。

華為創辦人任正非上個月在接受紐約時報專欄作家佛里曼訪問時說，該公司願意將他們整個5G平台，授權給任何願意製造、裝置、營運且完全獨立於華為的美國公司，讓美企可建立自己的5G產業，屆時甚至可「改變華為的軟體程式，確保其資訊安全」；但任正非說，「美方必須在某種程度上接受我們，好讓這種情況發生」。

美國之音20日以標題點出，華為與美企的初步商談，或許意謂華為在美將起死回生。

路透指出，任正非當時提出上述構想時，各方並不清楚是否有美國公司感興趣。一名美國國務院官員上月在受訪時，對任正非的提議表示懷疑。那位官員說：「（美國）電信公司拿了設備、自行管理所有軟硬體，這是不切實際的。」「就算軟體程式碼交給手機營運商，如果原始軟體有內建的程式錯誤，將無法得知問題出在哪，且那些問題可能在任何點啟動。」

彭博拒絕預測未來是否可能與哪家美企簽約，但他提醒，美企若從華為取得單次轉讓，後續仍需投入研發，改善平台，那會是成本極高之事。

路透引述華為公司高級副總裁彭博的話說，華為正與幾家美國電信公司針對授權華為5G網...
路透引述華為公司高級副總裁彭博的話說，華為正與幾家美國電信公司針對授權華為5G網絡技術展開初步商談。圖為9月6日柏林國際電子消費大展的一個華為標幟。路透
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