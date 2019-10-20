起死回生？華為：美企對華為轉讓5G感興趣已初步商談

2019-10-20 10:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



路透19日報導，中國大陸電信大廠華為的高級副總裁兼董事會主席彭博（Vincent Pang）說，華為正與幾家美國電信公司針對授權華為5G網絡技術展開初步商談。彭博說那些公司對長期協議或單次轉讓表示感興趣，但他拒絕明說是哪些公司，也未說明有幾家公司。

彭博本周訪問美國華府時說：「有幾家公司正與我們商談中，但要真正談定，還需很長時間。」他還說，「美國公司表示有興趣」，雙方商談至今僅幾周，也還未到細節程度。

目前美國尚無本國的5G供應商，歐洲競爭對手愛立信及諾基亞多半價格比華為高。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

美國政府在今年5月，以國家安全為由，將華為列入黑名單，禁止美企在未經許可的情況下，出售美製零件。

華為創辦人任正非上個月在接受紐約時報專欄作家佛里曼訪問時說，該公司願意將他們整個5G平台，授權給任何願意製造、裝置、營運且完全獨立於華為的美國公司，讓美企可建立自己的5G產業，屆時甚至可「改變華為的軟體程式，確保其資訊安全」；但任正非說，「美方必須在某種程度上接受我們，好讓這種情況發生」。

美國之音20日以標題點出，華為與美企的初步商談，或許意謂華為在美將起死回生。

路透指出，任正非當時提出上述構想時，各方並不清楚是否有美國公司感興趣。一名美國國務院官員上月在受訪時，對任正非的提議表示懷疑。那位官員說：「（美國）電信公司拿了設備、自行管理所有軟硬體，這是不切實際的。」「就算軟體程式碼交給手機營運商，如果原始軟體有內建的程式錯誤，將無法得知問題出在哪，且那些問題可能在任何點啟動。」