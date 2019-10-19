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美元一周來下挫1％ 四個月最差

2019-10-19 22:43經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美元指數上周下跌1.04%至97.282，寫下17周來最差表現。本報資料照片
美元指數上周下跌1.04%至97.282，寫下17周來最差表現。本報資料照片
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美元指數上周跌幅超過1%，寫下四個月來最差表現，英國脫歐協議一度露出曙光、且降低了歐元區陷入衰退的機率，推升了英鎊和歐元匯率，此外，美國經濟數據則表現日益悲觀，美國聯準會（Fed）本月可能再度降息，也拖累美元走勢。

美元指數上周下跌1.04%至97.282，寫下17周來最差表現。歐元兌美元匯率升至近兩個月高點的1歐元兌1.1162美元，英鎊匯率則上揚至五個月高點，報1英鎊兌1.2942美元。

直到一周之前，今年來的歐元匯率都還受到低迷的製造業數據、和對美中貿易戰可能進一步減緩歐元區經濟的疑慮擾亂，英鎊也因為對無協議脫歐的擔憂而受到打擊。但英國首相強森17日靠著和歐盟達成新的脫歐協議讓反對他的人噤聲，英國議會19日針對這份協議進行表決。

在此同時，美國的經濟數據則表現日益悲觀，這個發展可能導致Fed在本月底再度降息，那將會是今年來的第三次。Refinitiv數據顯示，金融市場目前預估Fed在30日會議上有82%機率宣布降息。

Fed副主席克拉瑞達保留了第三次降息的可能性，他表示，美國的經濟成長前景很好，但央行將會「採取適當動作」，以在風險當中維持經濟擴張。

Fed脫歐
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