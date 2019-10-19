美元一周來下挫1％ 四個月最差

2019-10-19 22:43 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美元指數上周下跌1.04%至97.282，寫下17周來最差表現。本報資料照片 分享 facebook

美元指數上周跌幅超過1%，寫下四個月來最差表現，英國脫歐協議一度露出曙光、且降低了歐元區陷入衰退的機率，推升了英鎊和歐元匯率，此外，美國經濟數據則表現日益悲觀，美國聯準會（Fed）本月可能再度降息，也拖累美元走勢。

美元指數上周下跌1.04%至97.282，寫下17周來最差表現。歐元兌美元匯率升至近兩個月高點的1歐元兌1.1162美元，英鎊匯率則上揚至五個月高點，報1英鎊兌1.2942美元。

直到一周之前，今年來的歐元匯率都還受到低迷的製造業數據、和對美中貿易戰可能進一步減緩歐元區經濟的疑慮擾亂，英鎊也因為對無協議脫歐的擔憂而受到打擊。但英國首相強森17日靠著和歐盟達成新的脫歐協議讓反對他的人噤聲，英國議會19日針對這份協議進行表決。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在此同時，美國的經濟數據則表現日益悲觀，這個發展可能導致Fed在本月底再度降息，那將會是今年來的第三次。Refinitiv數據顯示，金融市場目前預估Fed在30日會議上有82%機率宣布降息。

Fed副主席克拉瑞達保留了第三次降息的可能性，他表示，美國的經濟成長前景很好，但央行將會「採取適當動作」，以在風險當中維持經濟擴張。