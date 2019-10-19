親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國撤軍引動亂
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直播／韓國瑜造勢擠10萬人 謝龍介：拉下蔡英文還賴清德公道

亞錦賽／對大陸爭冠軍戰資格 林子偉移防外野

美股道瓊重挫256點 中國經濟放緩引發全球成長疑慮

2019-10-19 18:34經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

全球成長疑慮令美股周五下跌，但一系列出色財報仍助標普500指數周線收高。道瓊工業指數下跌256點，主因波音和嬌生公司負面消息拖累，科技股普遍下挫，費城半導體指數下跌逾1%，台積電ADR下挫近1%。

道瓊工業指數周五下跌255.68點或0.9%，跌至26,770.20點；標普500指數下跌11.75點或0.4%，報2,986.20點；那斯達克指數下滑67.31點或0.8%，跌至8,089.54點；費城半導體指數下跌17.07點或1.06%，跌至1590.09 點。

中國上季國內生產毛額（GDP）放緩至6%，增速創27年來新低；另外，歐洲央行（ECB）總裁德拉基表示，歐元區金融及房地產市場已出現估值過高的輕微跡象，加劇投資人對全球成長的疑慮。

不過，標普500指數周線仍收漲0.54%，主因摩根大通、花旗銀行等企業財報出色，緩解投資人對美中貿易戰的擔憂。美股三大指數目前距離7月時締造的歷史高點均在3%以內，反映美股韌性。

Ladenburg Thalmann資產管理公司執行長暨總裁布蘭卡托表示：「美國經濟成長放緩和貿易緊張的逆風，本周稍有緩和。」

占道瓊指數權值最大的波音公司傳出隱匿737 Max的飛控系統相關訊息，美國聯邦航空總署（FAA）認為波音有誤導調查之嫌，股價崩跌6.8%，創2016年2月來單日最大跌幅。

嬌生公司宣布在美國召回約3.3萬瓶嬰兒爽身粉，因美國食品藥物管理局（FDA)）檢驗發現爽身粉樣本含有致癌物石棉。消息傳出後，嬌生股價重挫6.2%。

美股周五挫跌，但企業財報強勁抵銷投資人對全球成長的疑慮。 路透
美股周五挫跌，但企業財報強勁抵銷投資人對全球成長的疑慮。 路透
分享

標普美股波音
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

全球首創！澳洲鑄幣廠推數位黃金代幣 實體黃金1:1支持

2019-10-19 13:39

綠旅遊成新潮流 過半旅客青睞「永續」行程

2019-10-19 13:01

歐洲之星超夯 載客數刷新高

2019-10-19 13:00

雪梨推停車APP 駕駛不用怕逾時吃罰單

2019-10-19 12:52

臉書推「新聞標籤」 付費給華爾街日報等優質媒體

2019-10-19 11:25

針對中國？外資投資日股 門檻加高

2019-10-19 00:47

日擬嚴控外人投資國安產業

2019-10-19 00:17

G7峰會選址 疑川普自肥

2019-10-18 23:54

避險基金大咖 看壞全球經濟

2019-10-18 23:54

日核心CPI增幅 逾兩年最小

2019-10-18 23:53

全球最佳品牌／蘋果七連霸 臉書價值大降跌出前十

2019-10-18 00:19

上季多626萬付費會員 Netflix海外訂戶大增

2019-10-18 00:18

雀巢整頓瓶裝水業務

2019-10-18 00:16

IBM營收 連五季下滑

2019-10-18 00:16

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

波音737 MAX有問題 試飛員3年前就發現了

2019-10-19 12:03

女子搭遊輪危險動作自拍 遭遊輪公司終身禁乘

2019-10-19 15:48

阿帕契事件翻版！明星坐駕駛座上傳影片 機長遭終身禁飛

2019-10-19 14:27

影／隱形斗篷成真？加國製造商秀成果 證明能騙過人眼

2019-10-19 15:08

災情續擴大！哈吉貝襲日增至79死 災區周末將迎來大雨

2019-10-18 23:29

說好停戰5天 土耳其、敘利亞照打

2019-10-19 00:10

美眾議員提出 眾院版「台北法案」

2019-10-19 07:16

影／智利示威失控！企業大樓遭縱火 首都進入緊急狀態

2019-10-19 17:40

盜亦有道? 墨西哥毒梟家族願負擔槍戰死傷者費用

2019-10-19 16:34

換位換腦袋？強生反對過的 現在都納入脫歐協議

2019-10-18 22:23

影／全城槍戰！軍警不敵毒梟重火力釋囚 墨總統幫緩頰

2019-10-19 13:04

被川普嗆浪得虛名 馬提斯自嘲是上將版梅姨

2019-10-18 22:49

旅客觀念改變 歐洲之星創最佳單月業績

2019-10-19 10:05

加泰隆尼亞大罷工 巴塞隆納示威人潮將達高峰

2019-10-18 22:47

墨西哥抓毒梟 警竟「打輸」放人

2019-10-19 00:13

「芒果乾」非台灣專利 這國總統拚連任也努力叫賣

2019-10-18 20:44

馬背上決勝負 金正恩贏川普了！

2019-10-19 09:00

FDA抓到含石棉的證據 嬌生召回嬰兒爽身粉

2019-10-19 12:05

白宮幕僚長添亂 認了電話門又改口

2019-10-19 00:20

電話門調查幫拜登加分 民調顯示支持率上漲

2019-10-19 08:45

超級星期六表決前強生勝算增 保守黨叛將提修正案阻撓

2019-10-19 10:40

全球首創！澳洲鑄幣廠推數位黃金代幣 實體黃金1:1支持

2019-10-19 13:39

避險基金大咖 看壞全球經濟

2019-10-18 23:54

反對派鬆動 強生版脫歐協議可能過關

2019-10-18 22:10

強生脫歐的代價：蘇格蘭和北愛加速脫離聯合王國

2019-10-19 12:00

反對派鬆動 強生版協議有望今低空飛過

2019-10-18 23:54

先扔川普信再誇相親相敬 土耳其總統厄多安能屈能伸

2019-10-18 22:09

加泰隆尼亞示威延燒 逾50萬挺獨群眾上街

2019-10-19 08:15

黑幫包夾縱放大毒梟之子 墨西哥總統被罵翻

2019-10-19 14:26

日擬嚴控外人投資國安產業

2019-10-19 00:17

艾爾段：若庫德民兵未撤離 22日晚間繼續打

2019-10-18 22:48

但求過關…強生新協議甘心自打臉

2019-10-19 00:02

曾痛批中國 彭斯預計24日再談美中關係

2019-10-19 10:31

阿富汗清真寺爆炸案 死亡人數攀升至62人

2019-10-19 02:25

希拉蕊暗指獲俄支持 美總統參選人怒嗆好戰女王

2019-10-19 16:28

颱風天走失！她3天後重逢愛貓「緊擁哭泣」 逼哭200萬人

2019-10-19 17:59

扮成強生爬大笨鐘！男子呼籲召開公民集會

2019-10-19 09:28

旅行業者紛推碳中和計畫 用植樹抵銷碳排放

2019-10-19 10:18

川普揚言告CNN 求償鉅款 反遭嗆「窮途末路公關伎倆」

2019-10-19 14:09

甲骨文共同執行長賀德過世 享壽62歲

2019-10-19 05:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top