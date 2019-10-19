美股道瓊重挫256點 中國經濟放緩引發全球成長疑慮

2019-10-19 18:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



全球成長疑慮令美股周五下跌，但一系列出色財報仍助標普500指數周線收高。道瓊工業指數下跌256點，主因波音和嬌生公司負面消息拖累，科技股普遍下挫，費城半導體指數下跌逾1%，台積電ADR下挫近1%。

道瓊工業指數周五下跌255.68點或0.9%，跌至26,770.20點；標普500指數下跌11.75點或0.4%，報2,986.20點；那斯達克指數下滑67.31點或0.8%，跌至8,089.54點；費城半導體指數下跌17.07點或1.06%，跌至1590.09 點。

中國上季國內生產毛額（GDP）放緩至6%，增速創27年來新低；另外，歐洲央行（ECB）總裁德拉基表示，歐元區金融及房地產市場已出現估值過高的輕微跡象，加劇投資人對全球成長的疑慮。

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不過，標普500指數周線仍收漲0.54%，主因摩根大通、花旗銀行等企業財報出色，緩解投資人對美中貿易戰的擔憂。美股三大指數目前距離7月時締造的歷史高點均在3%以內，反映美股韌性。

Ladenburg Thalmann資產管理公司執行長暨總裁布蘭卡托表示：「美國經濟成長放緩和貿易緊張的逆風，本周稍有緩和。」

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