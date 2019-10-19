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全球首創！澳洲鑄幣廠推數位黃金代幣 實體黃金1:1支持

2019-10-19 13:39聯合報 編譯季晶晶／即時報導

比特幣、以太幣和臉書加密貨幣計畫Libra背後的區塊鏈技術，將能讓消費者更輕鬆簡單地買賣存放在澳洲伯斯鑄幣廠金庫裡的黃金。

澳洲廣播公司報導，有120年歷史的伯斯鑄幣廠和金融科技業者InfiniGold合作，推出伯斯鑄幣廠黃金代幣（PMGT）。

伯斯鑄幣廠執行長海斯說：「我們的目標是儘所能地讓更多地方的更多人，以最簡單方便的方式買賣黃金。」

澳洲是僅次於中國的全球第二大黃金生產國，但僅少數人持有黃金。

海斯表示：「數千年來，人們一直買黃金。在近代澳洲，你可以來到伯斯鑄幣廠這樣的地方，買一盎斯實體黃金，鎖在保險箱裡、藏在床底或埋在後花園，以策安全。」讓黃金可以像加密貨幣一樣買賣，將完全翻轉過去四處藏金的模式。

海斯解釋：「這意味能利用智慧手機的便利性，毋須經過實物交易，非常簡單快速的購買一盎斯黃金。此為全球首見，因為每枚代幣都有實體黃金支持。這些黃金不僅有西澳省政府擔保，而且實際存放在位於伯斯的央行級金庫。」

全球貿易戰烏零密布、油輪頻遭攻擊、英國脫歐有不確定性，加上低利率，金價自8月以來上漲至每盎斯超過1500美元，且維持高檔。

CMC市場公司首席市場策略師麥卡錫說：「眼下對黃金有真正的需求，尤其是以澳幣計價，我們屢見空前高點。這表示推出的時機很合宜。」

麥卡錫認為，比特幣價格劇烈震盪的情形不太可能發生在PMGT身上，「區塊鏈世界又往前邁進了一步，和我們看到的比特幣之類的傳統加密貨幣，大不相同」，而且PMGT有黃金以1：1支持，價格不太可能大起大落。

未來學家薩馬蒂諾說，PMGT將吸引通常不投資加密貨幣的人。有了實體黃金支撐，他們對PMGT會更有信心。但他也懷疑，用真實資產支持加密貨幣，其實減損加密貨幣的價值。他解讀，「從許多方面來說，這只是品牌因素」。

伯斯鑄幣廠黃金代幣的持有人可以選擇將黃金存放在鑄幣廠的金庫，也可將實物帶走，或繼續使用區塊鏈技術交易。

澳洲伯斯鑄幣廠利用區塊鏈技術推出數位黃金代幣。取自伯斯鑄幣廠
澳洲伯斯鑄幣廠利用區塊鏈技術推出數位黃金代幣。取自伯斯鑄幣廠
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澳洲比特幣區塊鏈技術
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