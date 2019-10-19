全球首創！澳洲鑄幣廠推數位黃金代幣 實體黃金1:1支持

2019-10-19 13:39 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



比特幣、以太幣和臉書加密貨幣計畫Libra背後的區塊鏈技術，將能讓消費者更輕鬆簡單地買賣存放在澳洲伯斯鑄幣廠金庫裡的黃金。

澳洲廣播公司報導，有120年歷史的伯斯鑄幣廠和金融科技業者InfiniGold合作，推出伯斯鑄幣廠黃金代幣（PMGT）。

伯斯鑄幣廠執行長海斯說：「我們的目標是儘所能地讓更多地方的更多人，以最簡單方便的方式買賣黃金。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

澳洲是僅次於中國的全球第二大黃金生產國，但僅少數人持有黃金。

海斯表示：「數千年來，人們一直買黃金。在近代澳洲，你可以來到伯斯鑄幣廠這樣的地方，買一盎斯實體黃金，鎖在保險箱裡、藏在床底或埋在後花園，以策安全。」讓黃金可以像加密貨幣一樣買賣，將完全翻轉過去四處藏金的模式。

海斯解釋：「這意味能利用智慧手機的便利性，毋須經過實物交易，非常簡單快速的購買一盎斯黃金。此為全球首見，因為每枚代幣都有實體黃金支持。這些黃金不僅有西澳省政府擔保，而且實際存放在位於伯斯的央行級金庫。」

全球貿易戰烏零密布、油輪頻遭攻擊、英國脫歐有不確定性，加上低利率，金價自8月以來上漲至每盎斯超過1500美元，且維持高檔。

CMC市場公司首席市場策略師麥卡錫說：「眼下對黃金有真正的需求，尤其是以澳幣計價，我們屢見空前高點。這表示推出的時機很合宜。」

麥卡錫認為，比特幣價格劇烈震盪的情形不太可能發生在PMGT身上，「區塊鏈世界又往前邁進了一步，和我們看到的比特幣之類的傳統加密貨幣，大不相同」，而且PMGT有黃金以1：1支持，價格不太可能大起大落。

未來學家薩馬蒂諾說，PMGT將吸引通常不投資加密貨幣的人。有了實體黃金支撐，他們對PMGT會更有信心。但他也懷疑，用真實資產支持加密貨幣，其實減損加密貨幣的價值。他解讀，「從許多方面來說，這只是品牌因素」。