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公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

雪梨推停車APP 駕駛不用怕逾時吃罰單

2019-10-19 12:52聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

澳洲新南威爾斯省政府日前推出一款名為「Park 'n Pay」的手機APP，讓駕駛人用智慧手機輕鬆解決逾時停車問題。

使用這款APP付停車費的駕駛不必在停車時限屆滿前，趕回停車地點的停車表付費以延長停車時間，避免違規停車罰款風險。該款APP具有通知功能，能提醒駕駛停車時限快到，看要把車開走或付費延長停車時間。

若民眾傾向使用停車表付費，該款APP能幫忙找尋離駕駛最近的機器。

新南威爾斯省客戶服務部長多明尼路（Victor Dominello）表示，新服務目前已在雪梨部分區域推出，包括岩石區（The Rocks）、達令港（Darling Harbour）及Liberpool，未來將擴展至其他地區。

該款APP目前僅支援Apple Pay、Google Pay，未來幾個月將擴大至PayPal信用卡用戶。

澳洲新南威爾斯省政府推出名叫「Park 'n Pay」的手機APP，讓駕駛能用手...
澳洲新南威爾斯省政府推出名叫「Park 'n Pay」的手機APP，讓駕駛能用手機付費延長停車時間。取自YouTube（@Park 'n Pay）
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