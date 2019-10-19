臉書推「新聞標籤」 付費給華爾街日報等優質媒體

2019-10-19 11:25 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



臉書18日證實，臉書近期將推出「新聞標籤」功能，該欄位將刊載新聞集團（News Corp）旗下華爾街日報等媒體的部分新聞。臉書也與華盛頓郵報、商業內幕等媒體達成協議。

臉書執行長祖克柏在聲明中表示，「民眾想要在臉書上看到高品質新聞」。他說，「我們很高興可以在新聞標籤欄位中，加入經常獲獎的華爾街日報及新聞集團旗下新聞」。

臉書證實，新聞標籤欄位將由一群經驗豐富的記者群編輯，與過去靠演算法計算使用者經驗不同。這群編輯將會選擇相關、可信賴的突發及頭條新聞。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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除了編輯挑選頭條新聞外，新聞標籤也會依賴演算法，根據訊號推測使用者的興趣，這些訊號包括用戶追蹤的粉絲專頁、與線上新聞的互動、訂閱內容等。

臉書新聞夥伴負責人布朗（Campbell Brown）表示，「新聞標籤的目標是提供民眾個人化及高度相關的體驗」。不過布朗也說，人們看到的多數內容仍由軟體決定。

臉書發言人莫吉柔（Mari Melguizo）表示，「為確保我們涵蓋不同主題新聞，臉書將由開始付費做起，付費給一部分能提供穩定、基於事實、原文稿件的發文者」。

華爾街日報14日報導，估計有200家新聞機構文章會被選入該欄位，而臉書計畫付費給其中的四分之一。

根據臉書，新聞標籤將會與動態消息（news feed）區隔，動態消息顯示的為使用者親友的近況更新和貼文。