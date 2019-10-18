日本：日美貿易協議 料將提振GDP約0.8%

2019-10-18 23:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



日本政府18日表示，日本與美國已達成的貿易協議，預估將提振日本經濟規模約0.8%。

日本政府也指出，以2018財政年度的國內生產毛額（GDP）為基準，這項協議料將貢獻日本約4兆日圓（368.4億美元）GDP，並在國內創造約28萬個就業機會。