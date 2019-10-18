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日本：日美貿易協議 料將提振GDP約0.8%

2019-10-18 23:40經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

日本政府18日表示，日本與美國已達成的貿易協議，預估將提振日本經濟規模約0.8%。

日本政府也指出，以2018財政年度的國內生產毛額（GDP）為基準，這項協議料將貢獻日本約4兆日圓（368.4億美元）GDP，並在國內創造約28萬個就業機會。

日本與美國月初簽署的局部貿易協議，調降美國農產品、日本工具機及其他貨品的關稅，日本汽車也暫緩被美國加徵關稅。

美國總統川普（右）與日相安倍晉三。路透
美國總統川普（右）與日相安倍晉三。路透
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