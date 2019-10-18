台股10月迄今漲幅亞洲第一 投資機構青睞
2019-10-18 16:55
經濟日報 編譯余曉惠
／綜合外電
台股大盤10月以來累計上漲逾3%，漲幅高居亞洲各國股市之冠，引起投資機構的興趣。
Jefferies金融集團策略師Christopher Wood說，最近台灣股市愈來愈引人關注，這裡不只可能持續從美中貿易戰當中受惠，而且台灣本身經濟正在復甦。
根據Wood引述的經濟部資料，為了吸引投資，台灣政府已經批准147件台商回台投資，累計投資金額6,160億元（201億美元）。不只如此，Wood在研究報告中說，台灣已低迷一段時間的住宅房地產市場，最近似乎也有回暖的跡象，房地產開發貸款未償還餘額交出2012年7月來最強勁的增幅，8月抵押貸款也增加，「這一切顯示，投資人不該再忽視台股的國內基本面。」
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還有一個值得注意的趨勢是，台灣大盤和台積電股價走勢日益密切；目前僅台積電一家便占台股指數權重的兩成以上。台積電17日發布優於預期的上季財報，對本季營收展望也很樂觀。
台股本月來累計上漲逾3%，優於MSCI亞太指數同期表現。香港恆生指數表現居亞洲第二，同期漲幅約2.8%。
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