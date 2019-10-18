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亞投行警告貿易戰 損亞洲債務可持續性

2019-10-18 13:31聯合報 記者林宸誼╱即時報導

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）行長金立群提出警告，如果中美貿易爭端持續下去，將損害嚴重依賴對大陸出口的亞洲國家，並影響這些國家的債務可持續性。

香港信報報導，金立群表示，若貿易爭端影響到大陸的增長，一些對大陸存在貿易順差的亞洲經濟體的出口可能會受到波及，也將對這些國家的債務可持續性產生直接影響，這些國家依賴出口收入為基礎設施項目融資和償還債務。

談到雙邊貿易緊張局勢時，他期待着一個完整的解決方案。

美國和大陸的貿易談判代表正在努力敲定第一階段的貿易協議文本，以供兩國元首於下月簽署，兩國將逐步緩和令市場動盪並打擊全球經濟增長的爭端。

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）行長金立群。圖/香港信報
亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）行長金立群。圖/香港信報
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